كيريوس: ديوكوفيتش سيحطم كورت قريباً

ملبورن (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

قال لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس، إنه يتوقع فوز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بـ 28 لقباً على الأقل في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، وأن ينفرد بالصدارة كأنجح لاعب في لعبة التنس على مستوى الفردي.

وجاء ذلك بعدما عزز ديوكوفيتش «35 عاماً» رقمه القياسي في بطولة أستراليا المفتوحة بإحراز لقبها للمرة العاشرة في مسيرته، إثر فوزه في النهائي أمس الأحد أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، ومعادلة الرقم القياسي للإسباني رافاييل نادال في بطولات جراند سلام، والمتمثل في إحراز 22 لقباً.

وأكد ديوكوفيتش عقب تتويجه أمس، أنه يشعر بقدرته على تحقيق المزيد من الألقاب في البطولات الكبرى. ورغم أن كيريوس منافس لديوكوفيتش، وقد خسر أمامه في نهائي بطولة ويمبلدون في العام الماضي، يقف اللاعب الأسترالي أيضاً ضمن صفوف أشد المعجبين بالنجم الصربي.

وقال كيريوس عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب تتويج ديوكوفيتش أمس: «لقد أخبرتكم. صنعنا وحشاً. أحسنت صنعاً يا ديوكوفيتش.»

وأضاف: «جلست على أريكتي واستمتعت بالعرض بأكمله. سيصل إلى 28 لقباً في جراند سلام بسهولة.»

كذلك أبدى كيريوس إعجابه بظهور ديوكوفيتش عقب المباراة مرتدياً سترة تحمل رقم «22»، وهو ما أعاد ذكريات ظهور النجم السويسري روجيه فيدرر بالرقم «15» عند تتويجه بلقب ويمبلدون عام 2009، ليتصدر حينها قائمة اللاعبين الأكثر تتويجاً في جراند سلام على مستوى فئة فردي الرجال.

وكان فيدرر قد حطم حينذاك الرقم القياسي لبيت سامبراس في مرات التتويج في جراند سلام.

لكن ديوكوفيتش ونادال يقتسمان الرقم القياسي حالياً متفوقين على فيدرر الذي اعتزل في سبتمبر الماضي، حاملاً في جعبته 20 لقباً في البطولات الكبرى. وقد تشهد بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» المقررة في مايو ويونيو المقبلين فض الشراكة، حيث يتطلع نادال، المتوج بلقب رولان جاروس 14 مرة، إلى تعزيز هيمنته، كما يطمح ديوكوفيتش في تحقيق اللقب رقم 23 في جراند سلام والتساوي في ذلك مع النجمة الأميركية سيرينا وليامز. ولا تزال النجمة السابقة الأسترالية مارجريت كورت تنفرد بالصدارة على مستوى فئتي فردي الرجال وفردي السيدات برصيد 24 لقباً في جراند سلام، لكن كيريوس يتوقع أن يتجاوز ديوكوفيتش هذا الرقم قريباً.