الثلاثاء 31 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ديوكوفيتش يستعيد صدارة التصنيف

ديوكوفيتش يستعيد صدارة التصنيف
30 يناير 2023 17:14

لندن (رويترز) 
انتزع الصربي نوفاك ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، بعد التتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، وهي أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد.
وقفز ديوكوفيتش أربعة مراكز ليتصدر التصنيف بعدما حصد لقبه 22 في البطولات الكبرى، وعادل الرقم القياسي لغريمه رافائيل نادال.
وعزز ديوكوفيتش رقمه القياسي في ملبورن بارك بالتتويج باللقب للمرة العاشرة، بعد الفوز في النهائي على اليوناني ستيفانوس تيستيباس الذي تقدم خطوة واحدة وبات ثالثاً.
وتراجع الإسباني كارلوس ألكاراز وترك القمة وبات في المركز الثاني، وأصبح مواطنه الأشهر نادال في المركز السادس بعدما تراجع أربعة مراكز، ويأتي في التصنيف خلف كاسبر رود وأندريه روبليف.
وحافظ فليكس أوجيه ألياسيم على المركز السابع، بينما جاء تيلور فريتز وهولجر رونه وهوبرت هوركاتش في المراكز من الثامن إلى العاشر على الترتيب بعدما تقدم كل منهم خطوة واحدة. 

أخبار ذات صلة
نادال يهنئ بإنجاز ديوكوفيتش
كيريوس: ديوكوفيتش سيحطم كورت قريباً
ديوكوفيتش
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
نادال
آخر الأخبار
أسعار الوقود فبراير 2023
الإمارات
أسعار الوقود لشهر فبراير 2023
اليوم 13:11
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
الرياضي
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
اليوم 16:00
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
الإمارات
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
اليوم 15:57
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
الرياضي
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
اليوم 15:30
ميقاتي يعلن عن جلسة حكومية ثالثة قريباً
عربي ودولي
ميقاتي يعلن عن جلسة حكومية ثالثة قريباً
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©