الشعفار يشارك في اجتماعات «دولي الدراجات»



دبي (الاتحاد)

يتوجه أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية إلى هولندا، لحضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة، الذي يعقد في الفترة من 1 إلى 5 فبراير على هامش بطولة العالم للسيكل كروس، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث ومناقشة التقارير الطبية والمالية والقانونية ومكافحة المنشطات وتقارير المدير الرياضي، والاطلاع على التقارير المتعلقة بالبطولات المختلفة التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات، وغيرها من الأمور التي تهم مسيرة رياضة الدراجات على مستوى العالم.

وأشاد الشعفار بالنتائج المتميزة التي حققها نجوم فريق الشعفار جميرا في المراحل الأولى لطواف الشارقة الدولي وظهور الفريق بمستوى متطور، سواء على المستوى الفردي أو الفرقي، وتحقيق الدراجين مراكز متقدمة، وحصول الدراج عامر الدهماني على قميص الإمارات الأبيض الذي يمنح لأفضل دراج مواطن، كما تمكن الدراج محسن الكورجي من الحصول على القميص الأصفر.

وأثنى على جهود اللاعبين وحرصهم على تحقيق النتائج المشرفة التي تؤكد على تميز الفريق وتطوره، متمنياً لهم التوفيق في المراحل المتبقية في الطواف الذي يعتبر أفضل إعداد لهم للسباقات والطوافات المقبلة.