الزعابي في نهائيات الدوري العالمي للكاراتيه

دبي(الاتحاد)

شارك حكمنا الدولي جابر الزعابي في إدارة منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بمصر ضمن مجموعة كبيرة من الحكام الدوليين للكاراتيه بالعالم تخطت 150 حكماً، وأدار 5 حكام على رأسهم جابر الزعابي رئيس لجنة حكام بالاتحاد الإماراتي، عضو لجنة الحكام الآسيوية وعضواً لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للكاراتيه.

ترأس الزعابي على مدار ثلاث أيام العديد من ملاعب البطولة وسط إشادة بإدارته للمباريات وادائه المتميز، وتقدم الزعابي بالشكر إلى اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم الكبير له في مشواره التحكيمي حتى الآن.