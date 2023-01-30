20 فريقاً في «طواف الإمارات للسيدات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات للسيدات 2023 - السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط - مشاركة 20 فريقاً (13 فريقاً عالمياً - 7 فرق قارية)، في المنافسات التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير المقبل، والتي تنطلق من دبي وتنتهي في أبوظبي، عبر 4 مراحل بمجموع 468 كم.

وتضم الفرق العالمية لفئة الدراجات للسيدات كلاً من كانيون- سرام، إف دي جاي سويس فيوتشرسكوب، فينيكس ديسيونينك، هيومان باوارد هيلث، إسرائيل بريمير تيك رولاند، ليف ريسينج تيكفايند، موفيستار تيم، تيم دي إس إم، تيم جيكو العلا، تيم إس دي ووركس، تريك - سيجافريدو، فريق الإمارات العربية المتحدة ADQ، وفريق أونو إكس للدراجات.

فيما تشمل الفرق القارية، بيبينك، سيراتيزيت - دبليو إن تي برو سايكلينج تيم، لابورال كوتكسا - فاونديشن أوسكادي، سان ميشيل - مافيك - أوبير 93، تيم كوب - هايتيك برودكتس، توب جيرلز فاسا بورتولو، فريق زعاف للدراجات.

ويبدأ توافد الفرق مطلع الأسبوع المقبل، وكان قد تم الإعلان في وقت سابق عن مسارات وقمصان النسخة الأولى المرتقبة من طواف الإمارات للسيدات.

وتقام المرحلة الأولى يوم الخميس 9 فبراير المقبل في دبي (ميناء راشد - ميناء دبي) لمسافة 109 كم، تليها المرحلة الثانية يوم الجمعة 10 فبراير التي تنطلق من قلعة الظفرة وصولاً إلى مدينة المرفأ لمسافة 133 كم، ثم المرحلة الثالثة «الجبلية»، التي تقام يوم السبت11 فبراير لمسافة 107 كم انطلاقاً من استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وصولاً إلى قمة جبل حفيت، ويختتم طواف الإمارات للسيدات مراحله في أبوظبي يوم الأحد الموافق 12 فبراير المقبل، انطلاقاً من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ووصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي عبر 119 كم تتخلل العديد من المعالم البارزة في أبوظبي.

ويؤكد تقديم الحدث ضمن روزنامة فعاليات الاتحاد الدولي للدراجات للسيدات على التطور الذي تشهده رياضة ركوب الدراجات الإمارات، ما يتيح لراكبات الدراجات في الدولة المزيد من الفرص لخوض سباقات عالمية المستوى في المنطقة.