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«المحترفين» تعلن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»

«المحترفين» تعلن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»
30 يناير 2023 17:15

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المحترفين، عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة الرابعة عشرة، من دوري أدنوك للمحترفين، وفق الآلية الجديدة، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.
وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي الوحدة، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في نفس الفئة نادي العين، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.
وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي شباب الأهلي المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي الوصل على المركز الثاني في نفس الفئة بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.
وحددت الرابطة شرطين مهمين، بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف.

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