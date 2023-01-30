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الرياضي

هاينر يثق في تصحيح المسار

هاينر يثق في تصحيح المسار
30 يناير 2023 16:33

ميونيخ (د ب أ)
أبدى هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، ثقته في قدرة المدير الفني جوليان ناجلسمان على تصحيح مسار الفريق، بعد البداية المتواضعة التي قدمها في عام 2023. 

ولم يحقق بايرن ميونيخ أي انتصار حتى الآن خلال العام الحالي، وتعادل في كل من مبارياته الثلاث الماضية بالدوري الألماني "بوندسليجا" بنتيجة 1 / 1 أمام لايبزج وكولون وآينتراخت فرانكفورت.
وتقلص الفارق الذي يتفوق به بايرن ميونيخ في صدارة البوندسليجا إلى نقطة واحدة، وذلك أمام يونيون برلين صاحب المركز الثاني. 

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وكان بايرن ميونيخ قد أخفق في تحقيق أي انتصار خلال أربع مباريات متتالية في سبتمبر الماضي. وقال هاينر :"معايير بايرن أعلى بكثير، لكننا سنعود مجدداً. ناجلسمان كان قد وجد الحلول الصحيحة في الخريف." وقال هاينر: "كان الفريق رائعاً ومتميزاً وملهماً قبل الإجازة الشتوية. كان لدينا نفس اللاعبين، يمكنهم فعلها! أثق في أنهم سيعودون للمسار الصحيح." ومن جانبه، قال أولي هوينيس الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ في تصريحات لمجلة كيكر نشرتها اليوم الاثنين، إنه يشعر "بخيبة أمل إزاء أداء الفريق في المباريات الثلاث الأولى (بالدوري خلال 2023). أنتظر تحسناً كبيراً فيما يتعلق بالأهداف التي نود تحقيقها."

بايرن ميونيخ
جوليان ناجلسمان
أولي هوينيس
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