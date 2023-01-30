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أستراليا تمدد عقد أرنولد

أستراليا تمدد عقد أرنولد
30 يناير 2023 16:31

سيدني (أ ف ب) 

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أعلن مدرب أستراليا جراهام أرنولد تمديد عقده لمدة أربعة أعوام، عقب قيادته منتخب بلاده لكرة القدم إلى ثمن نهائي مونديال 2022 في قطر.
وقال أرنولد في بيان: «أحب أستراليا وأحب كرة القدم الأسترالية، وليس هناك شيء يضاهي الحماس والفخر والإحساس بالنجاح الذي شعرت به أنا والمنتخب في قطر».
وأضاف أرنولد الذي يأمل في تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك «الرغبة في الاستمرار في هذا المنصب لم تكن أكبر من أي وقت مضى، وأنا أعلم أن لدي المزيد لأقدمه للمنتخب وكرة القدم الأسترالية».
ونجحت أستراليا التي بلغت نهائيات قطر بصعوبة وعبر الملحق، في بلوغ ثمن نهائي العرس العالمي للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها على الدنمارك وتونس في دور المجموعات «خسرت أمام فرنسا في المباراة الأولى». خرجت بصعوبة من ثمن النهائي على يد الأرجنتين (1-2) التي توجت باللقب لاحقاً.
ووصف رئيس الاتحاد الأسترالي كريس نيكو نتائج أرنولد بأنها «استثنائية».
وخاض أرنولد 56 مباراة دولية مع المنتخب الأسترالي كلاعب. بعد تجربته الأولى على رأس المنتخب عام 2006، أصبح مدرباً له مرة أخرى في عام 2018.

كأس العالم 2022
منتخب الأرجنتين
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