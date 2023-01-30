«أجندة حافلة» بالرياضات البحرية في دبي خلال فبراير

دبي (الاتحاد)

تحفل روزنامة السباقات البحرية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال شهر فبراير المقبل بالعديد من الفعاليات الرياضية البحرية المتنوعة ضمن أجندة الموسم الرياضي 2022-2023.

ويستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم سلسلة من النشاطات الرياضية البحرية التنافسية والمجتمعية اعتباراً من يوم السبت المقبل، الذي يشهد انطلاقة وإقامة حدثين الأول بدء فعاليات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك والثاني سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة الثانية من بطولة الامارات)، والذي يدخل روزنامة فعاليات النادي للمرة الأولى ويتضمن 16 سباقاً في فئات الفردي والزوجي والرباعي رجال وسيدات تحت 17 عاماً وتحت 19 وتحت 23 والكبار.

ويترقب عشاق هواية صيد الأسماك في دبي انطلاق منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك (الكنعد والسكل) التي سينظمها النادي على مدار أربعة أيام خلال الفترة من التاسع وحتى الثاني عشر من شهر فبراير المقبل، حيث رصد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مبلغ 200 ألف درهم مجموع جوائز للمشاركين في هذه الجولة منها 170 ألف درهم للفائزين من المركز الأول وحتى الثالث عشر في فئة الكنعد و30 الفاً للمراكز الأول للسكل.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات بطولة دبي لصيد الأسماك (الكنعد والسكل) بحلتها الجديدة للموسم الرابع على التوالي، في إطار اهتمامه المتواصل بتوفير فرص التنافس لمختلف شرائح المجتمع وزيادة المهتمين بالرياضات البحرية من خلال استقطاب مختلف الفئات، مما يعزز من دور النادي تجاه المجتمع.

ويقام يوم الأحد الثاني عشر من الشهر نفسه سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً من جزيرة القمر وحتى شواطئ دبي لمسافة تزيد عن 27 ميلاً بحرياً في تحدي جديد للنواخذة والبحارة لاختبار جاهزية السفن قبل الموعد الكبير مع مسك ختام الموسم الرياضي البحري في كرنفال القفال رقم 32 والذي سيقام شهر مايو المقبل.

ومن المقرر أن ينظم النادي، وللعام الثالث على التوالي خلال شهر فبراير كرنفال أصحاب الهمم وتحديداً يوم الثامن عشر من الشهر نفسه ويجمع شريحة مهمة في المجتمع في تنافس رياضي مختلف ومهرجان مجتمعي فريد بالتنسيق مع نادي دبي لأصحاب الهمم وعدد من الاتحادات والمؤسسات.

وتعود مع نهاية شهر فبراير منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات مع إقامة مسابقات الجولة الثانية في أربع فئات هي الاستعراض الحر وهايدروفويل ووينيغ فويل وتوين تيب وتجمع نجوم منتخبنا الوطني مع محبي هذه الرياضة وممارسيها من أبناء الجاليات المقيمة في الدولة.