اتحاد جدة.. «فرحة سوبر» تجوب الداخل والخارج

مراد المصري (دبي)

عاد اتحاد جدة إلى منصات التتويج بعد غياب منذ عام 2018، بحصده لقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الفيحاء 2 -صفر، في مباراة جماهيرية كبيرة ليلة أمس الأول، أكمل فيها "النمور" تفوقهم بعدما كانوا قد أطاحوا بالنصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في نصف النهائي أيضاً.

وجاء التفاعل مع تفوق الاتحاد داخل وخارج السعودية، فقد ظهر معه على منصة التتويج عدد من "الأصدقاء القدامى"، فالنسبة لدورينا، تواجد البرازيلي إيجور كورونادو لاعب الشارقة السابق، ورومارينيو لاعب الجزيرة السابق، كما جاء التفاعل من القطبين في مصر، مع أحمد حجازي لاعب الأهلي السابق وطارق حامد لاعب الزمالك السابق، وسط اهتمام مغربي مع حصد عبد الرزاق حمدالله أول لقب له في صفوف الاتحاد، وهو الذي مر بمحطات صعبة منذ انتقاله من النصر إلى فريق مدينة جدة، وظهر بقوة في المشهد النهائي بعدما سجل ثنائية التفوق.

ومر اتحاد جدة خلال السنوات الخمس الماضية بمراحل هبوط وصعود، تخللها إقالات عديدة للمدربين وحالة من التراجع، قبل أن يبدأ بجني الاستقرار مع البرتغالي نونو سانتو، الذي احتفل بدوره بتحقيق أول ألقابه في مسيرته التدريبية التي بدأها عام 2012، وتمكن من كسر عقدة النهائي للاتحاد الذي خسر المباراة النهائية لهذه المسابقة تحديداً في عامي 2013 أمام الفتح، و2018 أمام الهلال.