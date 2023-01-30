الثلاثاء 31 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منتخبنا والنصر.. الفرصة الثالثة في «دولية» دبي للسلة

منتخبنا والنصر.. الفرصة الثالثة في «دولية» دبي للسلة
30 يناير 2023 16:00

علي معالي (دبي)
يخوض منتخبنا الوطني لكرة السلة مباراة قوية مساء غدٍ «الثلاثاء»، أمام النصر الليبي في خطوته الثالثة بالمجموعة الأولى، ببطولة دبي في نسختها رقم 32، والمقامة حالياً على صالة نادي النصر وتستمر حتى الخامس من فبراير المقبل، بمشاركة 9 فرق.
يبحث منتخبنا عن الانتصار الأول، بعد أن خسر ضربة البداية أمام سترونج جروب الفلبيني، ثم المباراة الثانية ضد دينامو اللبناني، ويلتقي منتخبنا في آخر مبارياته بالمجموعة يوم بعد غدٍ «الأربعاء» ضد فريق الوحدة السوري.
تقام مباراة منتخبنا في السابعة مساء الغد، وهي مهمة لكي يتأهل الفريق للدور الثاني من البطولة التي جاءت في توقيت مناسب تماماً، استعداداً للمشاركة في الجولة الثانية من تصفيات آسيا، والمقرر لها العاصمة القطرية الدوحة يوم 20 من فبراير، وهي بطولة مهمة للغاية في مسيرة المنتخب الحالي من أجل العودة للمشاركة في بطولة آسيا بشكلها ونظامها الجديد.
ويرى الدكتور منير بن الحبيب، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن دولية دبي محطة مهمة للغاية في طريق الإعداد، وأن هناك عناصر تكتسب خبرات كبيرة سوف نستفيد منها في مستقبل المنتخب، وقال: «في المباراة الأخيرة أمام دينامو، نجحنا خلال مجريات الشوط الأول في تقليص الفارق إلى ثماني نقاط، إلا أن تسرع لاعبينا سهل المهمة على الفريق اللبناني في استعادة زمام المبادرة وتوسيع الفارق».
وأضاف: «ركزنا خلال المباراة على الدفع بالعناصر الشابة، بهدف اكتساب الخبرات التي نبحث عنها، ضمن استعداداتنا للاستحقاق المهم فبراير المقبل في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، خصوصاً أننا نخوض بطولة دبي بغياب عناصر مؤثرة على صعيد مركز صانع الألعاب».
وتابع: «هناك أخطاء وهذه طبيعية، ولكن علينا أن نقوم بتصحيحها، ومثل هذه المباريات أمام فرق كبيرة تساعدنا في ترتيب الأوراق بالشكل المناسب للحدث الأهم بالنسبة لنا وهو تصفيات آسيا المقبلة».
وقال ابن الحبيب: «فرص الاحتكاك المكتسبة في مثل هذه المباريات هو ما نبحث عنه في مشاركتنا الحالية في بطولة دبي، كون المنتخب يضم العديد من الوجوه الجديدة والعناصر الشابة التي نعول عليها في الاستحقاقات المقبلة».
وبخلاف مباراة منتخبنا، يلتقي في المجموعة الثانية بيروت اللبناني مع سلا المغربي في الخامسة مساء، والرياضي اللبناني مع الأفريقي التونسي في التاسعة مساء.

أخبار ذات صلة
4 مباريات تدشن ثمن نهائي «الكأس الأغلى»
الاتحاد بطل السوبر بثنائية حمد الله
بطولة دبي الدولية لكرة السلة
النصر
منتخب السلة
منير بن الحبيب
آخر الأخبار
أسعار الوقود فبراير 2023
الإمارات
أسعار الوقود لشهر فبراير 2023
اليوم 13:11
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
الرياضي
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
اليوم 16:00
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
الإمارات
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
اليوم 15:57
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
الرياضي
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
اليوم 15:30
ميقاتي يعلن عن جلسة حكومية ثالثة قريباً
عربي ودولي
ميقاتي يعلن عن جلسة حكومية ثالثة قريباً
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©