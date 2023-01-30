منتخبنا والنصر.. الفرصة الثالثة في «دولية» دبي للسلة

علي معالي (دبي)

يخوض منتخبنا الوطني لكرة السلة مباراة قوية مساء غدٍ «الثلاثاء»، أمام النصر الليبي في خطوته الثالثة بالمجموعة الأولى، ببطولة دبي في نسختها رقم 32، والمقامة حالياً على صالة نادي النصر وتستمر حتى الخامس من فبراير المقبل، بمشاركة 9 فرق.

يبحث منتخبنا عن الانتصار الأول، بعد أن خسر ضربة البداية أمام سترونج جروب الفلبيني، ثم المباراة الثانية ضد دينامو اللبناني، ويلتقي منتخبنا في آخر مبارياته بالمجموعة يوم بعد غدٍ «الأربعاء» ضد فريق الوحدة السوري.

تقام مباراة منتخبنا في السابعة مساء الغد، وهي مهمة لكي يتأهل الفريق للدور الثاني من البطولة التي جاءت في توقيت مناسب تماماً، استعداداً للمشاركة في الجولة الثانية من تصفيات آسيا، والمقرر لها العاصمة القطرية الدوحة يوم 20 من فبراير، وهي بطولة مهمة للغاية في مسيرة المنتخب الحالي من أجل العودة للمشاركة في بطولة آسيا بشكلها ونظامها الجديد.

ويرى الدكتور منير بن الحبيب، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن دولية دبي محطة مهمة للغاية في طريق الإعداد، وأن هناك عناصر تكتسب خبرات كبيرة سوف نستفيد منها في مستقبل المنتخب، وقال: «في المباراة الأخيرة أمام دينامو، نجحنا خلال مجريات الشوط الأول في تقليص الفارق إلى ثماني نقاط، إلا أن تسرع لاعبينا سهل المهمة على الفريق اللبناني في استعادة زمام المبادرة وتوسيع الفارق».

وأضاف: «ركزنا خلال المباراة على الدفع بالعناصر الشابة، بهدف اكتساب الخبرات التي نبحث عنها، ضمن استعداداتنا للاستحقاق المهم فبراير المقبل في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، خصوصاً أننا نخوض بطولة دبي بغياب عناصر مؤثرة على صعيد مركز صانع الألعاب».

وتابع: «هناك أخطاء وهذه طبيعية، ولكن علينا أن نقوم بتصحيحها، ومثل هذه المباريات أمام فرق كبيرة تساعدنا في ترتيب الأوراق بالشكل المناسب للحدث الأهم بالنسبة لنا وهو تصفيات آسيا المقبلة».

وقال ابن الحبيب: «فرص الاحتكاك المكتسبة في مثل هذه المباريات هو ما نبحث عنه في مشاركتنا الحالية في بطولة دبي، كون المنتخب يضم العديد من الوجوه الجديدة والعناصر الشابة التي نعول عليها في الاستحقاقات المقبلة».

وبخلاف مباراة منتخبنا، يلتقي في المجموعة الثانية بيروت اللبناني مع سلا المغربي في الخامسة مساء، والرياضي اللبناني مع الأفريقي التونسي في التاسعة مساء.