«وزيرة السعادة» تتراجع للمركز الثالث

لندن (رويترز)

تراجعت التونسية أنس جابر إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعد الخروج المبكر من بطولة أستراليا المفتوحة هذا الشهر.

وتوقف مشوار أنس، التي تشتهر بلقب «وزيرة السعادة» في تونس، عند الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة بعد خسارتها أمام ماركيتا فوندروسوفا.

وكانت اللاعبة التونسية قد وصلت إلى قبل نهائي بطولة أديلايد، التي تقام استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة، قبل أن تخسر أمام ليندا نوسكوفا.

وحافظت البولندية إيجا شيفونتيك على صدارة تصنيف السيدات، بينما تقدمت أرينا سبالينكا ثلاثة مراكز وأصبحت في المركز الثاني بعد تتويجها باللقب في ملبورن بارك يوم السبت الماضي.

وقفزت إيلينا ريباكينا، التي خسرت نهائي أستراليا المفتوحة، 15 مركزاً وأصبحت في المركز العاشر.