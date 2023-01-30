مورانت يعيد جريزليز إلى سكة الانتصارات

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أعاد جا مورانت فريقه ممفيس جريزليز إلى سكة الانتصارات، عندما قاده إلى الفوز على ضيفه إنديانا بايسرز 112-100 محققاً "تريبل دابل، فيما واصل ميلووكي باكس صحوته بتغلبه على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 135-110 بفضل 50 نقطة لنجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى، فرض مورانت نفسه نجماً بتسجيله 27 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و10 متابعات، وأعاد جريزليز إلى سكة الانتصارات بعد خمس هزائم متتالية.

وهي المرة الثانية توالياً التي يحقق فيها مورانت "تريبل دابل" بعد الأولى في سلة مينيسوتا تمبروولفز السبت، والخامسة هذا الموسم.

وساهم جاكسون جونيور في فوز جريزليز، ثاني المنطقة الغربية، بتسجيله 28 نقطة مع ثماني متابعات، وأضاف براندون كلارك 13 نقطة.

وكان إنديانا صاحب الأفضلية في الشوط الأول، حيث تقدم بفارق 12 نقطة (62-50) بعدما كسب الربعين الأول (32-23) والثاني (30-27)، لكن جريزليز قلب الطاولة في الربع الثالث وكسبه بفارق 13 نقطة (30-17) فتقدم في نهايته بفارق نقطة واحدة (80-79)، قبل أن يواصل سيطرته في الربع الأخير (23-21) منهياً المباراة في صالحه بفارق 12 نقطة (112-100).

وبرز في صفوف الخاسر البديل بينيديكت ماثورين بتسجيله 27 نقطة مع ثماني متابعات، لم تكن كافية لتجنيب فريقه صاحب المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية، الخسارة الثالثة توالياً والـ28 هذا الموسم.

وقال مورانت: "كنا في حاجة إلى الفوز"، مضيفاً في مقابلة تليفزيونية عقب المباراة: "كان يتعين علينا أن نقاتل. كنا نلعب بالطاقة، لكن تركنا لهم مساحات للعب. كانوا يسجلون بسهولة وكان يتعين علينا أن نقلب الأمور".

وفي الثانية، واصل ميلووكي باكس، بطل الموسم قبل الماضي وثالث المنطقة الشرقية، صحوته وحقق فوزه الرابع توالياً عندما تغلب على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 135-110.

وقدم أنتيتوكونمو، أفضل لاعب في الدوري مرتين، أداءً فعالاً بتسجيله 50 نقطة مع 13 متابعة و4 تمريرات حاسمة.

وضرب ميلووكي بقوة في بداية المباراة وحسم الربع الأول بفارق 18 نقطة (37-19) بينها 29 لأنتيتوكونمبو، لكنه واجه مقاومة كبيرة من الضيوف في الربعين الثاني والثالث، حيث فرضوا التعادل 25-25 و44-44 توالياً، قبل أن يستعيد سيطرته في الربع الأخير ويحسمه في صالحه 29-22.

وأشاد مدرب باكس مايك بودنهولزر بنجمه أنتيتوكونمبو قائلاً: "أعتقد أن 50 (نقطة) من 26 (محاولة) إنجاز رائع".

وسجل جرو هوليداي 17 نقطة، وأضاف بروك لوبيز 15 نقطة لباكس، الذي وصل إلى حاجز 130 نقطة في خمس من مبارياته السبع الأخيرة.

في المقابل، كان جوزيه ألفارادو صاحب 18 نقطة الأفضل في صفوف بيليكانز الذي غاب عن صفوفه زيون وليامسون وبرانجور إنجرام وسي جاي ماكولوم.

ومني بيليكانز بالخسارة الثامنة تواليا وتراجع إلى المركز الثامن في المنطقة الغربية.

وفرمل كليفلاند كافالييرز صحوة ضيفه لوس أنجلوس كليبرز، عندما تغلب عليه 122-99، وألحق به الخسارة الأولى بعد خمسة انتصارات متتالية.

وأحكم كافالييرز قبضته على مجريات المباراة منذ البداية مستغلاً غياب نجوم كليبيرز كواهي لينرد وبول جورج وماركوس موريس بسبب الإصابة.

وكسب كافالييرز الربعين الأول والثاني 31-15 و33-19 تواليا، ورد كليبيرز 25-23 في الثالث و42-33 في الرابع الأخير.

وتألق البديل التركي سيدي عثمان في صفوف كليفلاند بتسجيله 29 نقطة، وهو رقم قياسي في مسيرته الاحترافية.

وقال عثمان: "الليلة تعاملنا بجدية ولعبنا مباراة رائعة".

وفي المباراة الرابعة الأخيرة، تغلب تشارلوت هورنتس على ضيفه ميامي هيت 122-117.

وأوقف هورنتس سلسلة من ثلاثة انتصارات لميامي هيت، بفضل 31 نقطة لتيري روزير و27 نقطة من بي جاي واشنطن و20 نقطة لجورجون هايوارد، فيما برز جيمي بتلر (28 نقطة) وتايلر هيرو (24 نقطة ) في صفوف الخاسر.