حميد عبدالله يتصدر قائمة «الأكثر تصدياً» في الدوري!

رضا سليم (دبي)

تصدر حميد عبدالله حارس مرمى دبا الفجيرة، قائمة أكثر الحراس تصدياً للكرات في دوري أدنوك للمحترفين برصيد 48 مرة، بعد مباريات الجولة الـ14.

ورغم أن فريقه يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب، إلا أن المفارقة في ارتفاع نسبة التصدي للكرات على مرماه وأيضاً ارتفاع نسبة الأهداف التي سكنت شباكه، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة الأضعف دفاعاً بعدما دخل مرماه 26 هدفاً، ويسبقه في القائمة الظفرة 38 والبطائح 30، ولعب حميد جميع مباريات فريقه من بداية الدوري حتى الآن.

ويأتي في المركز الثاني في قائمة الأكثر تصدياً للكرات، فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس برصيد 46 والثالث أحمد حمدان حارس مرمى خورفكان برصيد 44، والرابع علي خصيف حارس الجزيرة برصيد 43، ثم خالد السناني حارس الوصل 41 متساوياً مع زايد أحمد حارس البطائح، ويتراجع عيسى أحمد حارس اتحاد كلباء وعلي الحوسني حارس عجمان للمركزين السابع والثامن برصيد 38.

ويحتل المراكز الأخيرة ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي بتصدي واحد فقط، متساوياً مع راشد علي حارس الوحدة وراشد عبدالله حارس البطائح.

وشهدت مباريات الدوري حتى الآن 289 هدفا اهتز بهم شباك 14 فريقاً، ويتصدر العين قائمة الأقوى هجوماً، رغم أنه يحتل المركز السادس في الترتيب العام للجدول، ويليه الوحدة الثالث برصيد 29 هدفاً، ثم الوصل الرابع في الترتيب برصيد 26 هدفاً، ويتساوى شباب الأهلي المتصدر والجزيرة الخامس برصيد 26 هدفاً، ثم الشارقة الوصيف بـ 25 هدفاً.