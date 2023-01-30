«زيدان الوثبة».. فوز بفارق 14 طول في مضمار العين

عصام السيد (العين)

بفارق 14 طول توج المهر «زيدان الوثبة» للوثبة للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بلقب سباق زاخر، فيما انتزعت الفرس «المحبوبة» لجيمس أوين لقب الجولة الأولى لماراثون العين، الذي أقيم «الأحد» ضمن فعاليات السباق السابع لمضمار العين، وتألف من 9 أشواط للخيول العربية الأصيلة، وبلغت قيمة الجوائز المالية المرصودة في الحفل 575 ألف درهم، بمشاركة 119 خيلاً.

وقدم «زيدان الوثبة» بإشراف جان دو روال، وقيادة دين اونيل، عرضاً استثنائياً فاق التوقعات، ومن العيار الثقيل، وأكد ابن «أريم» بأنه جاهز للسباقات الكبرى القادمة، بفوزه الفارق، وسجل زمناً وقدره 2:05:89 دقيقة في السباق البالغ طوله 1800 متر.

الجدير بالذكر أن فوز «المحبوبة» بإشراف دوج واتتسون، وقيادة سام هتشكوت، بالجولة الأولى لمارثون العين لمسافة 3200 متر، جاء من البداية إلى النهاية وبأسلوب غاية في الروعة، وتمكنت ابنة «مجاني» من الفوز بفارق 3,25 طول، ومسجلة 3:51:09 دقيقة وسيكون لها شأن في الجولات المقبلة.

وافتتح المدرب القدير خليفة النيادي الذي سجل ثنائية مع الفارس البرازيلي بيرناردو بينيرو، الفوز في الشوط الأول لمسافة 1600 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز، حين أسرج الجواد «سيزر حوران» لسامر رفاعي المحاميد، لفوز مستحق، وسجل البطل 1:52:78 دقيقة.

وكان «مرقاب» لإسطبلات ليوا، بإشراف محمد دقاش، وقيادة ساندرو بايفا، نجم الشوط الثاني لمسافة 2000 متر على لقب الجيمي حين تفوق ابن «مجد العرب» بفارق 5 أطوال، ومسجلاً 2:21:23 دقيقة.

ومنح «فكر المطوع» لمالكه فيصل صديق المطوع فوزه الأول كمدرب، حين انخرط من الصفوف الخلفية بقيادة ساندرو بايفا «ثنائية»، ليخطف فوزاً لافتاً، بفارق 0,75 طول في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر على لقب الخبيصي، مسجلاً 2:07:47 دقيقة.

وبالرغم من المشاكل التي تعرضت لها الفرس «نوارة بينونة» لـ «أبوظبي ريسنج» اثناء مجريات السباق، إلا انها استحقت الفوز بالشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب سباق القطارة، بإشراف نسرين محجوب، وقيادة اوسكار شافيز، لتقطع مسافة السباق في زمن وقدره 1:54:84 دقيقة.

وأكدت الفرس الكميت «جزيلة» لخلفان حمد القبيسي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، بانها من الطراز الرفيع حين اكتسحت منافسيها بفارق 9,5 طول في الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب الهيلي، ومسجلة زمناً وقدره 1:51:19 دقيقة.

واجتذب الشوط السابع لمسافة 1400 متر على لقب مزيد، مجموعة من الخيول القوية صاحبة الحظوظ المتساوية للفوز، ولكن كانت الغلبة للجواد «ياس اكس منصور» لمحمد عبد الحميد طه، بإشراف خليفة النيادي، وقيادة برناردو بينيرو، الذي اقتنص اللقب في المراحل النهائية بزمن وقدره 1:36:24 دقيقة.

وكان «ايه اف المميز» لمحمد مصبح المزروعي، بإشراف قيس عبود، وقيادة مارسيلينو رودريجز، هو العلامة الفارقة في الشوط الثامن لمسافة 1000 متر على لقب المسعودي، حين خطف الفوز بفارق رأس ومسجلاً 1:06:91 دقيقة.

توج الفائزين في الأشواط فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة بمضمار العين، فيما توجت أبطال كأس الوثبة ستاليونز، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسط حضور جماهيري غفير من محبي سباقات الخيول.



وتصدرت اسطبلات ليوا العائدة للشيخ سلطان بن راشد آل نهيان بطولة الملاك برصيد 5 انتصارات، فيما تصدر خليفة النيادي بطولة الملاك برصيد 8 انتصارات، وارتقى الفارس الإيطالي أنطونيو فريزو للصدارة في بطولة الفرسان، برصيد 8 انتصارات.