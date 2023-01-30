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الرياضي

«رباعي المقدمة» يرفض الفوز في «دوري 21»!

«رباعي المقدمة» يرفض الفوز في «دوري 21»!
30 يناير 2023 13:00

معتصم عبدالله (دبي)
رفض رباعي الصدارة في «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» الانتصار، ضمن مواجهات «الجولة 14»، والتي شهدت تعادل شباب الأهلي «المتصدر» أمام ضيفه الشارقة «الرابع» بنتيجة 3-3، فيما تعادل الجزيرة «الثالث»، أمام ضيفه دبا «الوصيف» 2-2.
وشهدت بقية مباريات الجولة، فوز خورفكان على مضيفه بني ياس 3-1، والظفرة بتفوقه على النصر 4-0، والوصل على حساب الوحدة 3-0، واتحاد كلباء أمام البطائح بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل عجمان والعين بنتيجة 1-1.
وجاءت قمة الإثارة في «الجولة 14»، في مباراة «الفرسان» وضيفه «الملك»، بعدما تقدم أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة بواسطة سلطان البدواوي في الدقيقة 30، خالد الأصبحي 49، و«البديل» عامر خليفة في الدقيقة 76، ليعود بعدها «الملك» وينجح في قلب الطاولة في الدقائق الأخيرة بتسجيل ثلاثية بواسطة مايد الكاس 88، و«البديل» فهد جاسم الذي سجل هدفين في الدقيقتين 90 و93، فيما تعرض «البديل» عتيق وليد لاعب شباب الأهلي للطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 93.
ولم تؤثر نتيجة التعادل على صدارة «الفرسان»، بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة، مقابل 24 للشارقة الرابع، وحافظ دبا على الوصافة برصيد 27 نقطة، مقابل 25 للجزيرة الثالث.

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نتائج الجولة 14
شباب الأهلي - الشارقة 3-3
بني ياس - خورفكان 1-3
الظفرة - النصر 4-0
عجمان - العين 1-1
الوصل - الوحدة 3-0
الجزيرة - دبا 2-2
اتحاد كلباء - البطائح 3-0

دوري تحت 21
شباب الأهلي
الشارقة
الجزيرة
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