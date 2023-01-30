نادي أبوظبي يسيطر على صدارة «الإمارات للشطرنج»



الشارقة (الاتحاد)

حققت بطولة «الإمارات في حب سلطان» للشطرنج الخاطف للذكور والإناث التي تنظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالتعاون مع اتحاد اللعبة بقاعة نادي الثقة للمعاقين، نجاحا مبهرا في باكورة بطولات النشاط المحلي للموسم الجديد 2023.

حضر افتتاح المنافسات تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج وعبدالكريم المرزوقي أمين عام الاتحاد وناصر عبدالله بن عامر الأمين العام المساعد للاتحاد وخلود الزرعوني عضو الاتحاد رئيس اللجنة النسائية، وحسين الشامسي ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد وعدد من الشخصيات الشطرنجية.

وأسفرت النتائج على مستوى الذكور التي شارك فيها 47 لاعباً عن فوز عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بالمركز الأول محققا 8 نقاط، فيما جاء عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط فيما حصل أحمد فريد لاعب نادي دبي للشطرنج على المركز الثالث برصيد 7 نقاط والرابع عبدالرحمن محمد الطاهر بنفس الرصيد وجاء الترتيب من الثاني إلى الرابع بكسر التعادل، والخامس عثمان موسى لاعب نادي دبي برصيد 6.5 نقطة متساويا مع السادس أحمد الرميثي لاعب نادي أبوظبي وحصل 6 لاعبين على 6 نقاط هم علي حمدان الشريفي لاعب العين وإبراهيم سلطان لاعب دبي وخالد خليفة لاعب الفجيرة وسيف أحمد لاعب الشارقة الثقافي للشطرنج وحمدان مرشول لاعب عجمان ومحمد سعيد الليلي لاعب الفجيرة.

وعلى مستوى الإناث، التي شاركت فيها 41 لاعبة، تصدرت روضة عيسى السركال لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية المركز الأول بعدما حصدت 8 نقاط وجاءت في المركز الثاني عائشة سيف آل علي لاعب نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة برصيد 7 نقاط، والثالث موزة المنصوري لاعبة نادي العين للشطرنج برصيد 6.5 نقطة، وتساوت 7 لاعبات برصيد 6 نقاط هن زينب درويش المعمري لاعب نادي العين ومريم عيسى لاعبة نادي دبي للشطرنج وعنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وعنود أحمد لاعبة نادي دبي ثم عائشة محمد المعيني ومريم محمد المعيني من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.

وأعرب ناصر عبدالله بن عامر الأمين العام المساعد للاتحاد عن سعادته بالبداية القوية للموسم الشطرنجي الجديد 2023 مؤكدا أن البطولة حققت أهدافها على كافة المستويات الفنية والتنظيمية وهي بداية مشجعة لبقية بطولات الموسم المحلي وقال: «نتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في نجاح البطولة خاصة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ونادي الثقة للمعاقين الذي استضاف الحدث الكبير والذي شهد مشاركة قياسية من الأندية في تجمع كبير».