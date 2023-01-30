«الفلاي بورد» يقدم أجمل لوحة في كاسر الأمواج



أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الجولة الأولى من بطولة الإمارات للفلاي بورد التي أقيمت على كاسر الأمواج امس نجاحا كبيرا من ناحية عدد المشاركين والفئات التي شهدتها البطولة، ونجح الأبطال الـ 14 المشاركين في الحدث في تقديم فواصل استعراضية مميزة للجمهور الحاضر على منطقة سارية العلم بكاسر الأمواج.

وسجل في فئة المحترفين أجمل استعراض المتسابق ماجد حبيب المرزوقي، في حين حل ثانيا سعود الحمادي وثالثا جمال الجناحي وفي فئة النوفيس أو المبتدئين تمكن من تحقيق المركز الأول محمد حشر الفلاسي وحل ثانيا خالد جمعة الفلاسي وثالثا سعيد الفلاسي.

وأبدع المشاركين من خلال ما قدموه من حركات استعراضية مختلفة ساهمت في صناعة أجواء من المتعة للحضور بالإضافة إلى اتقان أكثر الحركات في سبيل حصد أعلى النقاط لدى اللجنة التحكيمية المشرفة على تفاصيل السباق، وكرم الفائزين في الختام خليفة السويدي رئيس قسم أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية وأحمد الطاهر مشرف عام السباق.

وعقب نهاية السباق وجه المتسابق ماجد المرزوقي الشكر إلى نادي أبوظبي للرياضات البحرية وقال: واجهت بعض المتسابقين أعطال فنية قبل وخلال الاستعراض ولكن وفق الجميع في تقديم يوم مميز، من ناحيته تحدث المتسابق جمال الجناحي عن الموقع المميز الذي أقيم من خلاله السباق الاستعراضي وقال: المكان كان قريبا جدا من الجمهور وأتاح لهم فرصة متابعة الاستعراض عن قرب وبشكل مثالي، وأيضا الجمهور الكبير الذي حضر المنافسة كان ملفتا وأحد عناصر النجاح للمسابقة، وأكد جمال الجناحي أن عدد المشاركين الذي وصل إلى 14 متسابق يعكس انتشار البطولة في أوساط الشباب.