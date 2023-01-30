أبوظبي وأنكورا إلى مربع كأس سلطان بن زايد للبولو



غنتوت (الاتحاد)

تأهل فريقا أنكورا وأبوظبي للدور نصف النهائي لكأس سلطان بن زايد للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملاعبه برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وجاء تأهلهما مع ختام مباريات الدور التمهيدي للمجموعة الأولى التي شهدت إثارة كبيرة، خاصة الدقائق الأخيرة من مباراة انكورا وغنتوت، والتي انتهت بفوز صعب لفريق غنتوت بنتيجة 5-4، بعد أن قلص انكورا الفارق لهدف واحد في آخر دقيقتين، إلا أن إصرار لاعبي فريق غنتوت حال دون إدراك التعادل الذي كان قريباً من انكورا المتصدر ولم يسعفه الوقت بعدما أعلن طاقم الحكام المكون ما تيوس، وجاسون ديكسون، وبيتر رايت نهايتها بفوز غنتوت، فيما فاز فريق ابوظبي على فريق أنينجسلي بارك بنتيجة 8 أهداف مقابل 3 أهداف ونصف.

وتساوت فرق أنكورا وأبوظبي وغنتوت في رصيد النقاط، ولجأت اللجنة الفنية للبطولة إلى إلى ركلات الترجيح طبقا للائحة والتي منحت التأهل لفريقي أنكورا وأبوظبي وحرمت أصحاب الأرض من الوصول للدور نصف النهائي، وسيلعب الفريق على مراكز الترضية من الخامس إلى الثامن.

وتختتم يوم غد مباريات الدور التمهيدي لفرق المجموعة الثانية التي حسمت مبكراً، حيث تشهد جولة اليوم مباراة بن دري ولامار لتحديد الفريق الثالث، وتختتم الجولة بلقاء ساخن لتحديد الصدارة والوصافة من خلال لقاء بنسالي وساريسا وعلى ضوء النتيجة يكتمل عقد فرق المربع الذهبي، حيث يتأهل الفائزان في المربع للنهائي الذهبي والخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.