«الصقور» تحلق بصدارة الأولى في غياب «الإعصار»



معتصم عبدالله (دبي)

حلق «الصقور» بصدارة دوري الدرجة الأولى بنهاية الجولة 19 التي شهدت فوزه على ضيفه العروبة 2-1، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة بفارق نقطة أمام حتا المتراجع لمركز الوصافة بعد غيابه عن مشهد مباريات الجولة بداعي الراحة، فيما بقي دبا الحصن ثالثاً برصيد 35 نقطة رغم الخسارة أمام الرمس 1-2، وتمسك مصفوت بمركزه الرابع بـ 32 نقطة بفوزه على التعاون 1-0.

وواصل الحمرية سلسلة نتائجه الإيجابية بالفوز الرابع على التوالي أمام ضيفه مسافي 1-0، معوضاً خسارته 1-2 أمام ذات المنافس في الجولة الثانية، فيما شهدت بقية مباريات الجولة تغلب الفجيرة على فرسان هسبانيا 2-1، وجلف اف سي على سيتي 1-0، وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراتي الجزيرة الحمراء والذيد، وبينونة والعربي.

وفرض الدولي السوري مارديك مردكيان مهاجم الحمرية نجوميته على «الجولة 19» بعدما سجل هدف فريقه الوحيد أمام مسافي 1-0، وهو الهدف الثاني على التوالي للمهاجم السوري صاحب الـ 30 عاماً، في مباراته الثانية مع الحمرية بعد الأول أمام التعاون 2-1 ضمن «الجولة 17» وهي المباراة التي شهدت مشاركته الرسمية الأولى بدخوله بديلاً في الحصة الثانية.

واقترب إجمالي أهداف دوري الأولى من تخطي حاجز الـ 500 هدفا بعدما وصل إلى 472 هدفاً في 152 مباراة بنهاية الجولة 19، في انتظار مواجهات «الجولة 20» التي تنطلق الجمعة المقبل بمواجهة فرسان هسبانيا ودبا الحصن، وتتواصل السبت بمباراة الرمس وبينونة، فيما يلتقي الأحد الذيد وبينونة، العربي والجزيرة الحمراء، وتختتم الاثنين بمباريات العروبة وجلف اف سي، حتا والإمارات، مصفوت والحمرية، سيتي والفجيرة.

ترتيب فرق الصدارة

الإمارات 38 نقطة

حتا 37

دبا الحصن 35

مصفوت 32