الشارقة.. العزف المنفرد في ملاعب اليد

رضا سليم (الشارقة)

نجح فريق الشارقة في السيطرة على بطولات كرة اليد للرجال حتى الآن بعد الفوز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وسبقها الفوز بالسوبر وكأس الإمارات، ولم تستطع 3 أندية الفوز عليه في النهائيات، وتفوق الفريق على شباب الأهلي في السوبر وعلى الجزيرة في نهائي كأس الإمارات وعلى مليحة في كأس نائب رئيس الدولة، لتواصل فرقة الشارقة العزف المنفرد على بطولات اليد للعام الثاني على التوالي، وفازالفريق في الموسم الماضي بجميع بطولات الرجال والمراحل السنية، ولم يترك بطولة في أرض الملعب لأي فريق، ليتحول الملك الشرقاوي إلى ظاهرة في ملاعب اليد.

ويبقى أمام رجال الملك 3 بطولات هي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس النخبة، بينما ستكون المشاركة الأهم في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس الـ39، بمملكة البحرين، خلال الفترة من 8 إلى 17 مارس المقبل، وهي المشاركة السابعة في تاريخه وسبق للملك الشرقاوي استضافة كأس خليجي29 لكرة اليد، وبات الطموح في الفوز ببطولة خارجية بعد المشاركة في بطولة الأندية الآسيوية وحقق الميدالية البرونزية وجاء في المركز الخامس في البطولة العربية الأخيرة.

وأكد الجزائري سفيان حيواني مدرب الفريق أن الطموحات لا تقف فقط عند الفوز بالبطولات المحلية والسيطرة عليها، لأن هناك هدفاً كبيراً وهو تحقيق لقب خارجي سواء على المستوى القاري أو العربي والخليجي، وسبق أن شاركنا في البطولة الآسيوية في كوريا الجنوبية والكويت وحققنا البرونزية ولكن البطولات توقفت بسبب جائحة كورونا، وعدنا من جديد وشاركنا في البطولة العربية وطموحنا أن نحصد للنادي لقباً خارجياً، وخلف الفريق إدارة محترفة تدرك متطلبات كل مرحلة.

من ناحية أخرى، أهدى علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي درع النادي إلى سيف العدواني لاعب الفريق، تكريماً له بعد انتهاء فترة إعارته وعودته لفريقه الكويت الكويتي، حيث كانت إدارة النادي قد استعارت اللاعب للعب في مسابقة الكأس فقط.

وأعرب محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، عن سعادته بتتويج الفريق بالكأس، وأشاد بمساهمة العدواني ومستواه المتميز مع الفريق خلال فترة إعارته ومساهمته مع باقي اللاعبين في حصد البطولة، كما توجه بالشكر إلى نادي الكويت برئاسة خالد الغانم، على التعاون البناء والحرص المتبادل على توطيد العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين.