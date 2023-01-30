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«المحترفين» تطرح تذاكر الجولة 15 من الدوري

«المحترفين» تطرح تذاكر الجولة 15 من الدوري
30 يناير 2023 10:45

أبوظبي (الاتحاد)
طرحت رابطة المحترفين، تذاكر الجولة الخامسة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، عبر موقعها الإلكتروني، ومنصة «بلاتينيوم ليست»، تواصلاً لمبادراتها على مدار سنوات طويلة في بيع التذاكر إلكترونياً، لتوفيرها لجميع عشاق كرة القدم.
وتقام منافسات الجولة الخامسة عشرة يومي السبت والأحد المقبلين، وتشهد مواجهات حافلة بالقوة والإثارة والندية، حيث يلتقي، السبت، شباب الأهلي ودبا، عجمان والنصر، بني ياس والشارقة.
وتستكمل الجولة الأحد، بمباريات اتحاد كلباء والوحدة، الظفرة والعين، الجزيرة وخورفكان، الوصل والبطائح.
وتواصل رابطة المحترفين مبادرتها، بإتاحة الدخول مجانًا للأطفال والسيدات وكبار السن، بحيث تستلم هذه الفئات تذاكرها المجانية من أكشاك التذاكر يوم المباراة.

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