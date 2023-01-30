الدرعي يهنى جاسم بـ«وسام التميز الرياضي العربي»

أبوظبي (الاتحاد)

كرم مجلس أمناء ملتقى التميز والإبداع العربي، محمد جاسم عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو، أمين السر العام المساعد، بوسام التميز العربي في دورته الأولى، وذلك في الحفل الكبير الذي أقيم في القاهرة عن فئة الأداء الرياضي المتميز لعام 2022.

وتسلم محمد جاسم الوسام من الدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد لجان المنتجين العرب التابع لجامعة الدول العربية.

وشهد المنتدى، الذي تقرر إقامته دورياً، تكريم عدد من الشخصيات العربية المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات الطبية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والرياضية في تظاهرة سنوية، تقام تحت مظلة جامعة الدول العربية، بمشاركة وحضور كوكبه من الشخصيات البارزة والمؤثرة في الوطن العربي .

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، محمد جاسم على هذا التكريم الذي يمثل تكريم الرياضة الإمارتية في مثل هذا المحفل العربي المجتمعي الكبير، والذي يمثل رسالة قوية للمجتمع، بوجود كفاءات عربية تعمل في صمت وبإخلاص.. مشيراً إلى الجهود التي يقوم بها جاسم على صعيد لعبة الجودو محلياً وإقليمياً وقارياً، كونه عضو في الاتحاد العربي للجودو ونائب للرئيس باتحاد غرب آسيا للجودو.