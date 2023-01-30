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الرياضي

سباليتي: الكل في نابولي أثبت حضوره

سباليتي: الكل في نابولي أثبت حضوره
30 يناير 2023 09:15

روما (د ب أ)

أبدى لوسيانو سباليتي، المدير الفني لفريق نابولي، سعادته بفوز فريقه على روما 2/ 1، ضمن منافسات المرحلة 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 

ورفع نابولي رصيده بعد ذلك الفوز إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد روما عند 37 نقطة في المركز السادس. 

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وقال سباليتي في تصريحات لشبكة "دازن" عقب المباراة: "تفوز بتلك المباراة إذا ثبت أنك عازم على الفوز، منذ مسؤول ملابس الفريق وحتى آخر رجل على أرض الملعب".
وأضاف: "إنها مباريات معقدة لذلك فإن الجميع يثبت حضوره في المباراة، سواء شارك أو كان على مقاعد البدلاء، إنها سمة أساسية في فريقنا، لأن تلك المواسم تكون طويلة". 

وتابع: "إذا لم يكن لديك كل الأفراد متحمسين في عملهم اليومي مع زملائهم ويتشوقون للعب جنباً إلى جنب، فإنك لن تحصل على تلك النتائج".

نابولي
سباليتي
الدوري الإيطالي
روما
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