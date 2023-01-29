الريال يسقط في «بحر سوسيداد»

مدريد (د ب أ)

عاد ريال مدريد لنزيف النقاط ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ريال سوسيداد، في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.

وفشل نجوم الريال في استغلال جميع الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة، كما عجز لاعبو سوسيداد عن خطف هدف خلال الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وبذلك، بقي ريال مدريد، الذي حقق 3 انتصارات فقط في لقاءاته السبعة الأخيرة بالمسابقة التي توج بها الموسم الماضي، في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 5 نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة "المتصدر".

في المقابل، ارتفع رصيد سوسيداد، الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم في المسابقة للمباراة السادسة على التوالي، إلى 39 نقطة في المركز الثالث.

واتسمت بداية المباراة بالحذر بين لاعبي الفريقين، قبل أن تشهد الدقيقة السادسة المحاولة الهجومية الأولى في اللقاء عن طريق ريال سوسيداد، حيث تلقى أليكسندر سورلوت، المواجه تماماً للمرمى، تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، لكن الكرة مرت من أمامه بسنتيمترات.

بمرور الوقت حاول لاعبو الريال الضغط بشكل متقدم على مدافعي سوسييداد من أجل استخلاص الكرة بشكل مبكر، ليهدر الفريق الملكي فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق فينيسيوس جونيور، الذي توغل بالكرة من الجهة اليسرى بمجهود فردي حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، قبل أن يطلق قذيفة مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

ورد سوسيداد بتسديدة من داخل المنطقة بواسطة آسيير إيارامندي في الدقيقة 16، لكن الكرة ابتعدت عن القائم الأيسر بقليل.

واصل فينيسيوس تحركاته المزعجة لدفاع سوسييداد، حيث مرر عرضية زاحفة في الدقيقة 25، اصطدمت بقدم أحد المدافعين لتصل سهلة في يد أليكس روميرو، حارس مرمى الضيوف.

حاول الريال استخدام سلاح التسديدات بعيدة المدى أمام التكتل الدفاعي الجيد للاعبي سوسيداد، وسدد توني كروس تصويبة أرضية من على حدود المنطقة في الدقيقة 31، أبعدها روميرو لركنية كادت أن تسفر عن هدف التقدم لأصحاب الأرض.

ونفذ كروس الركنية ليبعدها الدفاع بطريقة خاطئة وتصل إلى فيديريكو فالفيردي، الذي سدد من على حدود المنطقة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وهدد بنزيمة مرمى سوسيداد بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 34، كان لها روميرو بالمرصاد، قبل أن يطلق فالفيردي قذيفة أخرى في الدقيقة 42 علت العارضة.

شدد الريال من هجماته بغية تسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، وسدد داني سيبايوس من على حدود المنطقة في الدقيقة 44، لكن الكرة ضلت طريقها عن المرمى.

وأضاع فينيسيوس فرصة مؤكدة لافتتاح التسجيل في الدقيقة التالية، بعدما وجد نفسه منفرداً بالمرمى، ليسدد من داخل المنطقة، غير أن روميرو تصدى للكرة باقتدار لينتهي الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف.

بدأ الشوط الثاني بهجوم ضاغط متوقع من جانب الريال، وسدد سيبايوس من على حدود المنطقة في الدقيقة 47، لكن روميرو واصل تألقه وأمسك الكرة.

وكاد رودريجو أن يفتتح التسجيل للريال في الدقيقة 49، حينما سدد من خارج المنطقة، غير أن الكرة ابتعدت عن القائم الأيمن بقليل، أعقبها قذيفة صاروخية من على حدود المنطقة بواسطة فالفيردي في الدقيقة التالية، ولكن أخطأت المرمى.

امتص لاعبو سوسيداد حماس نجوم الريال بمرور الوقت، وأضاع الفريق الباسكي فرصة لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 60 عن طريق تاكيفوسا كوبو، الذي اخترق منطقة جزاء الريال من الجبهة اليمنى بمجهود فردي، قبل أن يسدد كرة متقنة كان لها البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الريال، في الموعد. وأضاع روبرت نافارو فرصة لسوسيداد في الدقيقة 69، عندما سدد من داخل المنطقة، لكن كورتوا سيطر على الكرة، لترتد الهجمة سريعاً للريال ويهدر فينيسيوس انفراداً آخر في الدقيقة التالية، حيث حاول وضع الكرة أعلى جسد روميرو، الذي تصدى لها ببراعة وأبعدها لركنية لم تسفر عن شيء.

وهدد سوسيداد مرمى الريال في الدقيقة 76 عن طريق ضربة رأس من روبين لي نورماند، من متابعة لركنية، لكن الكرة ذهبت لركلة مرمى، قبل أن يسدد لوكا مودريتش من داخل المنطقة في الدقيقة 81، ذهبت بجوار مرمى سوسييداد.

وحصل ريال مدريد على ركلة حرة من مكان قريب من منطقة الجزاء في الدقيقة 87، نفذها ماركو أسينسيو لكن الكرة ارتطمت في الحائط البشري، قبل أن يهدر الفريق الضيف فرصة خطف النقاط الثلاث في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع، حينما سدد كوبو من على حدود المنطقة، لكن كورتوا أمسك الكرة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.