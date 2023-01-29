دورة لتأهيل ضباط فحص المنشطات

دبي (وام)

نظمت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات دورة تدريبية لتأهيل ضباط فحص المنشطات على مدار يومين بمقر الهيئة العامة للرياضة بدبي، وذلك في إطار استراتيجيتها لعام 2022، والتي تشمل خطط الفحص للاعبين ومبادرة الدم الجاف، وكذلك التأكيد على أهمية مواكبة التحديثات في الفحص، لتطبيق أحدث البرامج. حضر الدورة، كل من الدكتورة مي أحمد الجابر رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وعبد الله الشحي الأمين العام، وعبد الله شهداد المدير المالي.

وتضمن البرنامج محاضرات نظرية وعملية وورش عمل تطبيقية قدمها متخصصون من مسؤولي فحص المنشطات، معتمدون من الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. كما تلقى المشاركون خلال الدورة، التدريب الذي يؤهلهم للعمل كضباط فحص للمنشطات بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والعملية للدورة.

وتهدف الوكالة من خلال هذه الخطوة إلى توسيع دائرة الكشف على المنشطات، وزيادة عدد العينات المطلوب فحصها وتحديث معلومات فرق الفحص، بما يتوافق مع التعديلات الجديدة في المعيار الدولي للفحص والتقصي.