كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تحلق في «سماء أبوظبي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

اختتمت أمس «الأحد»، منافسات النسخة العاشرة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي نظمها نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح، تحت إشراف وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاءت أشواط كأس رئيس الدولة الثلاثة في فئات أصحاب السمو الشيوخ والعامة مفتوح والعامة ملاك «مسك ختام» للحدث الكبير، الذي شارك فيه ثلاثة آلاف صقر من داخل وخارج الدولة.

وكان نادي أبوظبي للصقارين قد خصص 28 مليون درهم جوائز مالية للفائزين في 92 شوطاً هي مجموع أشواط البطولة التي استمرت 12 يوماً.

وأسفرت نتائج اليوم الأخير من الحدث الكبير عن فوز الصقر «7» لـ«إم 7» بشوط كأس رئيس الدولة فئة أصحاب السمو الشيوخ، وحل ثانياً في هذا الشوط «404» لـ«إف 3 كي»، وجاء في المركز الثالث الصقر «13 كي إم» لـ«إف 3».

وفي منافسات شوط كأس رئيس الدولة للعامة مفتوح كان الذهب وناموس هذا الشوط من نصيب الصقر «56» لسيف بن حريز الفلاسي، وحل ثانياً «ميراج» لفريق دبي واحتل المركز الثالث «عناد» لفريق دبي أيضاً.

وحلق «يو كي زيرو 6» لمنصور أحمد بن الشيخ مجرن بذهبية شوط كأس رئيس الدولة فئة العامة ملاك، فيما حل ثانياً «الهرش» لسلطان سيف بطي حميد المزروعي، وحل ثالثاً «فنتاكسن» لسعيد مصبح محمد الشدي.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الأشواط الثلاثة، معالي فارس المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي وسلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، كما حرص المزروعي والعواني على تكريم رعاة البطولة تكريماً لدورهم الكبير في إنجاح الحدث وكذلك المتطوعين الذين ساهموا بشكل كبير في خروج الصورة بهذه الروعة وكذلك فريق عمل اللجنة المنظمة من نادي أبوظبي للصقارين للدور الكبير والرئيسي في خروج البطولة إلى بر الأمان والنجاح منقطع النظير، الذي تحقق، سواء على مستوى المشاركة أو التنظيم.

من جهته، عبر معالي فارس المزروعي عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة العاشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، وقال: سعادتي لا توصف بهذا النجاح الباهر وهذه المشاركة الكبيرة.

وأكد أن مشاركة أكثر من 600 صقار من داخل وخارج الدولة يدل على أهمية وقيمة البطولة التي تحمل اسماً عزيزاً على نفوس الجميع، منوهاً إلى أن نادي أبوظبي للصقارين دائماً ما يحرص على القيام بكل ما يلزم ومضاعفة المجهود من أجل خروج الحدث بالشكل الذي يليق بمكانته الكبيرة في نفوس الجميع.

ووجه المزروعي الشكر والتحية إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على الدعم الدائم والمستمر لكافة الفعاليات التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة بشكل عام لكل ما يتعلق بتراث الآباء والأجداد هو الرافد الرئيسي لكل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع.

المحمود: دعم «القيادة الرشيدة» في مقدمة أسباب التميز

وجه سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين الشكر إلى كل من ساهم في خروج كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور بهذه الصورة الرائعة وقال: دعم القيادة الرشيدة في مقدمة وأهم إسهامات النجاح وكذلك الرعاة والشركاء، وهناك أيضاً الصقارة أنفسهم الذين ضربوا المثل في الالتزام بكل ما يخص اللوائح والقوانين المنظمة للبطولة.

وأضاف: لقد بذل جميع العاملين في نادي أبوظبي للصقارين قصارى جهدهم من أجل نجاح أهم وأكبر أحداث الموسم، مؤكداً أن وصول عدد الصقور لثلاثة ألاف صقر وأكثر من 600 صقار يؤكد قيمة البطولة الكبيرة سواء في الداخل أو الخارج وكذلك حجم الجوائز الذي وصل إلى 28 مليون درهم.

ووجه التهنئة للفائزين في أشواط البطولة ولكل المشاركين، مؤكداً أنه لا خاسر في هذا الحدث الكبير وأن الجميع فائز دوماً.