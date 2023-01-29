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كلوب: الموقف يتطلب الكثير من العمل

كلوب: الموقف يتطلب الكثير من العمل
30 يناير 2023 00:45

لندن (د ب أ)

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، إن فريقه دخل مباراة برايتون بحثاً عن تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. وودع ليفربول البطولة عقب خسارته أمام برايتون 1 / 2 في الدور الرابع من البطولة.
وقال كلوب في تصريحاته في المؤتمر الصحفي والتي نشرها الموقع الرسمي للنادي على «الإنترنت»: «جئنا إلى هنا بحثاً عن الصعود للدور التالي، وكان في ذهننا ما حدث في المباراة التي جمعتنا قبل أسبوعين، حيث كان أداؤنا وقتها سيئاً للغاية».
وخسر ليفربول أمام برايتون قبل أسبوعين بثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

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وأضاف كلوب: «اليوم كان الأداء أفضل، أفضل بكثير. ولكن في النهاية تلقينا هدفين من كرات ثابتة». وأردف: «أغلقنا كل الفجوات التي عبروا منها في المباراة الماضية إلى حد كبير، ولكن فيما يتعلق بالكرات الثابتة لم نتمكن من إيقافهم، لذلك يجب عليك القيام بأشياء كثيرة ومختلفة، لذلك مرتين لم نكن قريبين بما يكفي لتفادي الهدف. بكل وضوح هذا لا يبدو جيداً. هذا ليس رائعاً، ولكن علينا تقبله».

يورجن كلوب
ليفربول
برايتون
كأس الاتحاد الإنجليزي
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