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أليجري: علينا أن نعيش الواقع

أليجري: علينا أن نعيش الواقع
30 يناير 2023 00:30

روما (د ب أ)

أكد ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، أن فريقه يتعين عليه الحذر، وأن يدرك جيداً وضعه الحالي في جدول الدوري الإيطالي لكرة القدم، معترفاً بأن الفريق يرتكب العديد من الأخطاء في المباريات. 

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وبعد خصم 15 نقطة من رصيده في المسابقة، تلقى يوفنتوس صدمة جديدة اليوم في المسابقة بالهزيمة على ملعبه أمام مونزا صفر / 2، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة ويتراجع للمركز الثاني عشر، بفارق نقطتين خلف مونزا الصاعد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم. 

وقال أليجري، في تصريحات إعلامية بعد المباراة : «لا أعتقد أننا لعبنا شوطاً أول مثل هذا الشوط الذي قدمناه أمام مونزا. تحسن الأداء في الشوط الثاني، ولكن علينا الاعتراف بالمسؤولية عن الأداء بشكل كلي». وأوضح: «علينا أن ندرك ونأخذ حذرنا من وضعنا الحالي في جدول الدوري. من بين 38 نقطة حصدناها، أصبح رصيدنا 23 نقطة. وبعد الهزيمة اليوم، علينا العمل على تحسين هذا الوضع لأنه أصبح واقعاً». وأضاف: «كل مباراة أصبحت نتيجتها حاسمة. وعلينا الخروج من هذا الوضع بأسرع وقت ممكن. حصدنا نقطة واحدة من آخر 3 مباريات بالمسابقة، وكان يجب ألا يحدث هذا».

أليجري
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
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