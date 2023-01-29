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أتلتيكو يتمسك بالمربع

أتلتيكو يتمسك بالمربع
29 يناير 2023 23:28

مدريد (د ب أ)

تمسك أتلتيكو مدريد بتواجده ضمن فرق المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً صعباً 1 / صفر على مضيفه أوساسونا، اليوم الأحد، في المرحلة الـ19 للمسابقة. وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز بلد الوليد على ضيفه فالنسيا بالنتيجة ذاتها. وارتفع رصيد أتلتيكو إلى 34 نقطة في المركز الرابع، في حين توقف رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المركز السابع. 

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ويدين أتلتيكو بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ساؤول نيجويز، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74، ليقود فريق العاصمة الإسبانية لتحقيق فوزه العاشر في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 تعادلات و5 هزائم. وأنهى بلد الوليد مسلسل هزائمه في البطولة عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه فالنسيا.
وارتفع رصيد بلد الوليد، الذي خسر في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق الأهداف خلف فالنسيا، صاحب المركز الرابع عشر، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي يمتلك مباراة مؤجلة. تقمص سايل لارين دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف بلد الوليد الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

أتلتيكو مدريد
فالنسيا
الدوري الإسباني
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