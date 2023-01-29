الإثنين 30 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أرملة بيليه تشكر رسائل المواساة

أرملة بيليه تشكر رسائل المواساة
29 يناير 2023 23:26

ريو دي جانيرو (د ب أ)


وجهت مارسيا آوكي أرملة نجم كرة القدم البرازيلي الراحل، شكرها للعديد من عبارات المواساة، التي تلقتها من مختلف أنحاء العالم بعد وفاة «الجوهرة السوداء» بيليه.
وبعد شهر من رحيل بيليه، الملقب أيضاً بـ«الملك»، أوضحت آوكي، على الحسابات الخاصة به بوسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، إن وداع بيليه سيستغرق وقتاً طويلاً. وأشارت إلى أنها تشعر بفراغ داخل صدرها، ولكنها تشعر بالامتنان لقدرتها على مشاطرة هذه الآلام مع العالم كله. وذكرت آوكي: «تلقينا الملايين من رسائل المودة والتضامن والمواساة، ملأت قلوبنا بالارتياح والهدوء». 

أخبار ذات صلة
البرازيل تفتح الباب أمام «المدرب المُحرم»!
«يد الدنمارك» تكسر إسبانيا في الطريق لنهائي المونديال

وتوفي بيليه في 29 ديسمبر الماضي، عن عمر 82 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان، تاركاً خلفه آوكي و7 أبناء. وخلال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات، والتي توج خلالها بلقب كأس العالم مع المنتخب البرازيلي، أحرز بيليه 77 هدفاً في 92 مباراة مع منتخب بلاده، ليحافظ على لقب الهداف التاريخي على مدار عقود حتى عادله نيمار دا سيلفا خلال بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك قبل أيام من وفاة بيليه. ولكن بيليه لا يزال هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بلقب المونديال 3 مرات. وكان الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» اختار، قبل أكثر من عقدين، بيليه مع الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا، الذي توفي في 2020، للتتويج بلقب «لاعب القرن العشرين».

بيليه
فيفا
كأس العالم
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب إندونيسيا
اليوم 07:57
الجيش الكوري الجنوبي يطلق النيران بالخطأ قرب كوريا الشمالية
عربي ودولي
الجيش الكوري الجنوبي يطلق النيران بالخطأ قرب كوريا الشمالية
اليوم 07:51
الهواتف القديمة تعود إلى الساحة
دنيا
الهواتف القديمة تعود إلى الساحة
اليوم 07:45
3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية!
دنيا
3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية!
اليوم 07:43
قتلى في هجوم على مطعم بالمكسيك
عربي ودولي
قتلى في هجوم على مطعم بالمكسيك
اليوم 07:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©