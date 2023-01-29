أرملة بيليه تشكر رسائل المواساة

ريو دي جانيرو (د ب أ)



وجهت مارسيا آوكي أرملة نجم كرة القدم البرازيلي الراحل، شكرها للعديد من عبارات المواساة، التي تلقتها من مختلف أنحاء العالم بعد وفاة «الجوهرة السوداء» بيليه.

وبعد شهر من رحيل بيليه، الملقب أيضاً بـ«الملك»، أوضحت آوكي، على الحسابات الخاصة به بوسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، إن وداع بيليه سيستغرق وقتاً طويلاً. وأشارت إلى أنها تشعر بفراغ داخل صدرها، ولكنها تشعر بالامتنان لقدرتها على مشاطرة هذه الآلام مع العالم كله. وذكرت آوكي: «تلقينا الملايين من رسائل المودة والتضامن والمواساة، ملأت قلوبنا بالارتياح والهدوء».

وتوفي بيليه في 29 ديسمبر الماضي، عن عمر 82 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان، تاركاً خلفه آوكي و7 أبناء. وخلال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات، والتي توج خلالها بلقب كأس العالم مع المنتخب البرازيلي، أحرز بيليه 77 هدفاً في 92 مباراة مع منتخب بلاده، ليحافظ على لقب الهداف التاريخي على مدار عقود حتى عادله نيمار دا سيلفا خلال بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك قبل أيام من وفاة بيليه. ولكن بيليه لا يزال هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بلقب المونديال 3 مرات. وكان الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» اختار، قبل أكثر من عقدين، بيليه مع الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا، الذي توفي في 2020، للتتويج بلقب «لاعب القرن العشرين».