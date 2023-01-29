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شكرينيار في الانتظار

شكرينيار في الانتظار
29 يناير 2023 20:54

روما (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أكد السلوفاكي الدولي ميلان شكرينيار توقيعه لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، لكنه ينتظر موافقة نادي العاصمة الفرنسية على تفاصيل صفقة انتقاله مع فريقه الحالي إنتر الإيطالي. 

وكان روبرتو سيسستيتشي، وكيل شكرينيار، صرح يوم الثلاثاء الماضي بأنه «لا يوجد احتمال» لتجديد موكله عقده مع إنتر، والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية يونيو المقبل. 

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من جانبه، قال كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، بعد فوز فريقه الكاسح 7/ صفر على بايس دي كاسل في بطولة كأس فرنسا، إن انتقال المدافع السلوفاكي المخضرم وشيك، رغم أنه لم يوضح ما إذا كان ذلك سيكون في الشهر الجاري أو نهاية الموسم. 

وذكرت تقارير إعلامية أن إنتر يطلب الحصول على 20 مليون يورو من سان جيرمان للاستغناء عن شكرينيار في فترة الانتقالات الحالية، غير أن اللاعب لم يكشف عن موعد انضمامه للفريق الفرنسي رغم تأكيد توقيعه له.
وتحدث شكرينيار «27 عاماً» لموقع الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم عن التقارير التي ربطته بالانتقال لسان جيرمان، حيث قال: «نعم، هذا صحيح. الآن، ومع ذلك، لا يمكنني إضافة المزيد من التفاصيل». 

وأضاف شكرينيار: «أنا في انتظار أن يتوصل الناديان لاتفاق». وبحسب تقارير إخبارية، فإن فريق المدرب سيموني إنزاجي يفكر في ضم فيكتور ليندلوف، قلب دفاع مانشستر يونايتد الإنجليزي، أو البرتغالي تياجو ديالو لاعب ليل الفرنسي، حال استكمال صفقة انتقال شكرينيار لسان جيرمان هذا الشهر.

إنتر ميلان
سان جيرمان
سيموني إنزاجي
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