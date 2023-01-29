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بيولي.. الراية البيضاء في الأمسية السوداء

بيولي.. الراية البيضاء في الأمسية السوداء
29 يناير 2023 20:15

روما (د ب أ)

اعترف ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، بأن فريقه لم يعد قادراً على الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وأن عليه التركيز في مسيرته بدوري أبطال أوروبا. 

كما أقر بيولي، بعد هزيمة فريقه 5-2 أمام ضيفه ساسولو بالدوري الإيطالي اليوم الأحد، بأن الأساليب الخططية التي ساهمت في نجاح ميلان بالموسمين الماضيين وقادته للفوز بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، لم تعد مجدية الآن وعليه أن يلجأ لتغييرها.
وأشار المدرب بعد هزيمتين كبيرتين متتاليتين في الدوري الإيطالي، وأخرى أمام انتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي، أن الفريق أصبح بحاجة ماسة إلى التعاقد مع حارس مرمى. 

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وقال بيولي، في تصريحات إلى شبكة "سكاي": "أشعر بخيبة أمل.. عندما نتلقى صفعة، لا يمكننا الرد عليها. المباراة المقبلة هي لقاء الديربي مع انتر ميلان، وعلينا الاستعداد لها بأفضل شكل ممكن". 

وأوضح: "سألجأ لشيء مختلف على المستوى الخططي، طالما أن الفريق لا يحقق النتائج المرجوة.. نحتاج أيضاً للتعاقد مع حارس مرمى؛ فلا يمكننا الاعتماد على حارس واحد".
وأكد بيولي أن العروض التي قدمها الفريق في الفترة الأخيرة لم تكن مرضية، وأشار: "لن نستطيع الفوز بلقب الدوري الإيطالي، ولكن علينا أن نكافح في دوري الأبطال الأوروبي.. ما زال بوسعنا تقديم بطولة جيدة وتحقيق مفاجأة في دوري الأبطال. أمامنا الآن مباراة الديربي ويتعين علينا تقديم رد فعل".

ميلان
ستيفانو بيولي
إنتر ميلان
كأس السوبر الإيطالي
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