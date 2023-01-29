منتخبنا يخسر أمام «دينامو» في «دولية» دبي للسلة

علي معالي (دبي)

خسر منتخبنا الوطني أمام دينامو اللبناني في ثاني مبارياته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها رقم 32، والمقامة حالياً على صالة نادي النصر بدبي بمشاركة 9 فرق، ونجح «دينامو» في تخطي حاجز الـ 100 نقطة بنتيجة 103 مقابل 68، في الجولة الثالثة من لقاءات المجموعة الأولى.

وتجرع المنتخب الوطني خسارته الثانية، بعد خسارته في افتتاح منافسات المجموعة الأولى أمام «سترونج جروب» الفلبيني (87-91)، فيما واصل الوافد الجديد «دينامو» اللبناني عروضه القوية بتحقيق فوزه الثاني، بعد تغلبه على الوحدة السوري (95-75).

ومنح الانتصار فريق «دينامو» الدخول في شراكة مع فريق «سترونج» على صدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط لكل منهما، بفارق النقطة الواحدة عن النصر الليبي في المركز الثالث، وأدت خسارة المنتخب إلى دخوله شريكاً مع الوحدة السوري على المركز الأخير برصيد نقطتين لكل منهما.

ونجح لاعبو «دينامو» في تحقيق انتصاره العريض، بنيلهم الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (27-10 و19-13 و29-16)، فيما اكتفى لاعبي المنتخب الوطني بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (29-26).

وأكد الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخب أن فوائد عدة جناها منتخبنا أمام دينامو قائلاً: «خبرات كثيرة اكتسبها لاعبونا الشبان جراء الاحتكاك بفريق قوي بحجم دينامو، ونجحنا خلال مجريات الشوط الأول في تقليص الفارق إلى ثمانية نقاط، إلا أن تسرع لاعبينا سهل المهمة على الفريق اللبناني في استعادة زمام المبادرة وتوسيع الفارق».

وأضاف: «ركزنا خلال المباراة الدفع بالعناصر الشابة بهدف اكتساب الخبرات التي نبحث عنها ضمن استعداداتنا للاستحقاق الهام فبراير المقبل في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، خصوصاً أننا نخوض بطولة دبي بغياب عناصر مؤثرة على صعيد مركز صانع الألعاب».

وقال ابن الحبيب: «فرص الاحتكاك المكتسبة في مثل هذه المباريات هو ما نبحث عنه في مشاركتنا الحالية في بطولة دبي، كون المنتخب يضم العديد من الوجوه الجديدة والعناصر الشابة التي نعول عليها في الاستحقاقات المقبلة».