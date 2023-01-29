تعادلان وفوز في ختام الجولة الـ 19 من دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

أسدل الستار اليوم على «الجولة 19» لـ «دوري الدرجة الأولى» بفوز مصفوت على التعاون 1-0، وتعادل الجزيرة الحمراء والذيد 2-2، وبينونة والعربي 2-2.

وقاد إبراهيم المسماري مصفوت لتحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه التعاون بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة معززاً موقفه في المركز الرابع مقابل 21 للتعاون صاحب المركز 13.

وحول الذيد تأخره امام مضيفه الجزيرة الحمراء بهدفي علي صنقور في الدقيقة 44، واكير سكوتو 49، إلى تعادل 2-2 بفضل ثنائية الحساني تامبورا في الدقيقة 75، والبديل عبيد راشد في الدقيقة 94.

وعلى ملعب العربي بأم القيوين شهدت مباراة بينونة والعربي التعادل 2-2، وسجل أيمن بوعلي هدفي بينونة في الدقيقتين 34 و78، فيما أحرز فارس الجابري ومحمد المطروشي ثنائية العربي الذي رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، مقابل 12 لبينونة «قبل الأخير».