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الشارقة يُتوج بكأس اليد للمرة الثالثة

الشارقة يُتوج بكأس اليد للمرة الثالثة
29 يناير 2023 19:28

رضا سليم (دبي)

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احتفظ الشارقة بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، بعد فوزه على مليحة 33-26، في المباراة النهائية التي أقيمت بصالة نادي خورفكان، وهي المرة الثالثة التي يحرز فيها «الملك» اللقب، بعد موسمي 2015-2016، و2021-2022، كما أنها البطولة الثالثة للفريق هذا الموسم، بعدما أحرز كأس السوبر وكأس الإمارات.
حضر المباراة النهائية ومراسم التتويج، عبدالسلام ربيع نائب رئيس اتحاد اليد، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد.
جاءت المواجهة قوية بين الفريقين، وظلت النتيجة متقاربة، بفضل تألق المصري محمود نعمان لاعب مليحة الذي سجل العدد الأكبر لأهداف فريقه في مرمى الشارقة، في الوقت الذي لعب «الملك» بكل قوة لمنع مفاجآت المنافس، وظل الفارق هدف إلى أن وصلت النتيجة إلى 8-6 لمصلحة «الملك» الذي حسم الشوط الأول لمصلحته 19-13، وفي الشوط الثاني حاول مليحة العودة، إلا أن فارق الأهداف ارتفع، وسيطر «الملك» على مجريات اللعب، وحسم المواجهة بفارق 7 أهداف 33-26.
أدار اللقاء علي جعفر وياسر النقبي، وعلى الطاولة ربيع خميس، ونبيل عبد الله، والمراقب الفني فاضل غلوم، والمراقب الإداري جمال سيف الشامسي.

كرة اليد
كأس نائب رئيس الدولة لليد
الشارقة
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