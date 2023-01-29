تسيتسيباس: هذا اللاعب هو الأعظم في تاريخ التنس

ملبورن (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أشاد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بالنجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، الذي وصفه بأنه "أعظم لاعب تنس على الإطلاق"، وذلك عقب مباراتهما في نهائي بطولة أستراليا، أولى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى هذا الموسم.

وتوج ديوكوفيتش ببطولة أستراليا، عقب فوزه في المباراة النهائية على تسيتسيباس بثلاث مجموعات نظيفة، اليوم الأحد، ليتوج بلقبه الـ22 في مسابقات جراند سلام ويعادل الرقم القياسي الذي يحمله الإسباني رافاييل نادال، كأكثر اللاعبين فوزاً بالبطولات الأربع الكبرى.

وتوج ديوكوفيتش بلقبه العاشر في البطولة بفوزه على تسيتسيباس بنتيجة 6 / 3 و7 / 6 (7 / 4) و7 / 6 (7 / 5)، ليعزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، بعدما حصل على لقبه العاشر.

ورغم معادلته رقم نادال القياسي، شدد تسيتسيباس على أن ديوكوفيتش هو اللاعب الأعظم في تاريخ اللعبة البيضاء. وصرح اللاعب اليوناني، الذي مازال يبحث عن لقبه الأول في جراند سلام عقب المباراة: "نوفاك، لا أعرف ماذا أقول عنه. الأرقام تتحدث عما حققته حتى الآن".

وأضاف تسيتسيباس: "تهنئتي ديوكوفيتش، ليس فقط لك ولكن لمثل هذه الأسرة الداعمة المتواجدة معك. أعتقد أنها مشابهة جدًا للطريقة التي نشأنا بها حول التنس ، لذلك كانت رحلة لا تصدق بالنسبة لك".

وأكد تسيتسيباس "أنا معجب بما قمت به لرياضتنا، وأعتقد أنك تجعلني لاعبا أفضل عندما أكون في الملعب. لقد حظيت بخوض الكثير من المباريات الصعبة، لكني أود أن أقول مرة أخرى نوفاك يجعلني أقدم أفضل ما لدي".

وشدد تسيتسيباس "ديوكوفيتش أحد أعظم اللاعبين في رياضتنا، وهو أعظم من أمسك بمضرب تنس على الإطلاق، بالتأكيد. أود أن أشكرك على دفع رياضتنا حتى الآن. أعتقد أنها تستحق لاعبًا مثلك يدفع كل لاعب يشارك في هذه الرياضة إلى أقصى الحدود".