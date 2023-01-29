الإثنين 30 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

برشلونة والريال يترقبان «قرعة المربع»

برشلونة والريال يترقبان «قرعة المربع»
29 يناير 2023 19:05

مدريد (د ب أ)

تجرى غداً الاثنين قرعة الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، والذي وصلت إليه فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بلباو وأوساسونا. 

وتستحوذ هذه الفرق فيما بينها على 73 لقباً سابقاً في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث يستحوذ برشلونة على الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولة برصيد 31 لقباً، مقابل 23 لقباً لبلباو و19 لقباً لريال مدريد، فيما لا يزال أوساسونا هو الوحيد من بين هذه الفرق الأربعة الذي لم يسبق له الفوز باللقب. 

أخبار ذات صلة
الريال يسقط في «بحر سوسيداد»
مصير سيميوني في نهاية الموسم

وتجرى القرعة غداً لتقسيم هذه الفرق الأربعة على مواجهتي الدور قبل النهائي، واللتين تقام كل منهما بنظام الذهاب والإياب. 

كان برشلونة بلغ الدور قبل النهائي بالفوز على ريال سوسييداد 1 / صفر في دور الثمانية، الذي شهد فوز ريال مدريد على جاره أتلتيكو مدريد 3 / 1، وبلباو على فالنسيا 3 / 1، وأوساسونا على إشبيلية 2 / 1.

ريال مدريد
برشلونة
كأس ملك إسبانيا
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب إندونيسيا
اليوم 07:57
الجيش الكوري الجنوبي يطلق النيران بالخطأ قرب كوريا الشمالية
عربي ودولي
الجيش الكوري الجنوبي يطلق النيران بالخطأ قرب كوريا الشمالية
اليوم 07:51
الهواتف القديمة تعود إلى الساحة
دنيا
الهواتف القديمة تعود إلى الساحة
اليوم 07:45
3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية!
دنيا
3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية!
اليوم 07:43
قتلى في هجوم على مطعم بالمكسيك
عربي ودولي
قتلى في هجوم على مطعم بالمكسيك
اليوم 07:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©