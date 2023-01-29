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هازارد مطلوب في آيندهوفن

هازارد مطلوب في آيندهوفن
29 يناير 2023 19:03

دورتموند (د ب أ)

يسعى نادي آيندهوفن الهولندي لكرة القدم 'إلى التعاقد مع البلجيكي ثورجان هازارد «29 عاماً» لاعب بروسيا دورتموند الألماني، حسبما أفاد تقرير إعلامي اليوم الأحد. 

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وأشارت صحيفة «ويست دويتشه ألجمينه تسايتونج» اليوم إلى اهتمام النادي الهولندي باللاعب البلجيكي، وذلك قبل مباراة دورتموند اليوم أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني (لوندسليجا). وأوضحت أن النادي يدرس إمكانية التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح التعاقد النهائي. ويلعب هازارد لفريق دورتموند من 2019، وخاض اللاعب 14 مباراة مع دورتموند في البوندسليجا هذا الموسم حتى الآن، ولكنه كان بديلاً في معظمها.

آيندهوفن
ثورجان هازارد
بروسيا دورتموند
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