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تيتي يدعم ليستر سيتي

تيتي يدعم ليستر سيتي
29 يناير 2023 19:00

لندن (د ب أ-ستاتس بيرفورم)
أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الأحد، تعاقده مع الجناح البرازيلي تيتي بعقد قصير الأمد.
وانضم تيتي «22 عاماً» إلى ليستر قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي. وكان الجناح البرازيلي انتقل إلى ليون في مارس الماضي قادماً من شاختار دونيتسك الأوكراني في أعقاب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، بعد سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للاعبين في أوكرانيا بتعليق عقودهم مع أنديتهم. 

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وسجل تيتي ثمانية أهداف وقدم تسع تمريرات حاسمة خلال 30 مباراة خاضها مع ليون. وانتقل تيتي إلى ليستر سيتي، رغم تأكيد شاختار في وقت سابق على عودة اللاعب البرازيلي إلى صفوفه في نهاية الموسم.
وقال تيتي: «سعيد حقاً بالتواجد هنا، لقد نظرت إلى أرضية الملعب إنها جميلة ويمكني حقاً أن أتخيل كيف ستصبح في وجود الكثير من الجماهير، أتمنى تسجيل الكثير من الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة، أتمنى أن يشعروا بالسعادة لمشاهدتي وأنا ألعب، سعيد بتواجدي في ليستر».

ليستر سيتي
أولمبيك ليون
شاختار دونيتسك
تيتي
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