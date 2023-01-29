المرزوقي ينتزع نجومية كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

تمكن الفارس الإماراتي عمر عبد العزيز المرزوقي، والبالغ من العمر 19 عاماً، من الفوز على صهوة «كونكورديا» بفئة CSIY-A (جولة واحدة ضد الزمن)، ضمن منافسات اليوم الثالث من النسخة العاشرة لبطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في أبوظبي، والتي تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وتعتبر واحدة من أبرز البطولات المرموقة على ساحة الفروسية العالمية، بمشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة من جميع أنحاء العالم.

وسجل المرزوقي زمناً قدره 61.93 ثانية، وهو زمن مكنه من التفوق على التشيكية فالنتينا كوكوفا، التي حلّت ثانية، والإماراتي عبدالله حمد علي الكربي، الذي احتل المركز الثالث.

وفي تعليقه على الإنجاز، قال المرزوقي: «إنني فخور للغاية بنتيجتي لهذا اليوم، فأنا أنافس في البطولة كل عام منذ كنت في الثانية عشرة من عمري، وهذا الفوز يقرّبني أكثر من هدفي وطموحي لتمثيل بلدي الإماراتي في دورة الألعاب الأولمبية 2024».

وأضاف: «تتميز البطولة بتنظيم رفيع المستوى، مما يضعها في مصاف أبرز البطولات العالمية، وأود التوجه بالشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان على جهودها المتواصلة لدعم وتنمية هذه الرياضة بالمنطقة».

واستمتع الجمهور الذي حضر مجريات اليوم الثالث في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأداء حافل بالتشويق والإثارة، حيث شارك الفرسان من الإمارات ومن دول المنطقة والعالم في ست فئات عبر ثماني مسابقات.

ومن أبرز فعاليات اليوم الثالث، كانت مسابقة الحواجز الستة من فئة (CSIL2*)، وتحقيق الفارسة الأردنية سارة العرموطي على صهوة «كولورادو كلاسيكو»، لثاني فوز لها خلال اليوم، فقد كانت واحدة من بين ستة فرسان وفارسات تقاسموا المركز الأول بعد النجاح في اجتياز الحاجز بارتفاع 180 سنتيمتراً، إلا أن أي من الفرسان الستة لم يتمكن من تسجيل رقم جديد باجتياز الحاجز بارتفاع مترين.

وتحدثت سارة عن فوزها قائلة: «بذلت جهداً كبيراً من أجل الحصول على المركز الأول في فئتين منفصلتين ضمن بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، وهي واحدة من البطولات المفضلة لدي، والتي أتطلع دوماً إلى المشاركة فيها؛ نظراً لارتفاع مستوى المنافسة والتحسن المستمر في التنظيم والمرافق، فهي واحدة من أفضل المنافسات التي شاركت فيها على الإطلاق».

أما في فئة CSICh-A ضمن مسابقة الجولة الواحدة مع القفز، فقد فازت سيتاري جوان ساديجي بالمركز الأول، بينما فاز عبدالله حمد علي الكربي بفئة CSIJ-A ليحقق فوزه الثاني خلال اليوم.

وتضمنت قائمة الفائزين كذلك كلاً من موفي عويضة الكربي من الإماراتي CSIYH1*(6YO) وكريستابس نيرتنيكس من لاتفيا CIYH1* (7YO) وسارة حسين صالح العرموطي من الأردن (CSIL2*) وأنتونيا بيترز من السويد (CSIL2*) لجولة واحدة ضد عقارب الساعة.

ويتنافس المشاركون في ست فئات مختلفة على جوائز متنوعة يبلغ مجموعها 800 ألف درهم، وهو أعلى مبلغ للجوائز في تاريخ البطولة احتفاءً بإقامة نسختها العاشرة.

ويشارك في البطولة فرسان وفارسات من 34 دولة، من بينها الإمارات والسعودية وعُمان ومصر وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وجنوب أفريقيا والصين، وغيرها.