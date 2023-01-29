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رودولف بطل المرحلة الثالثة في طواف الشارقة

رودولف بطل المرحلة الثالثة في طواف الشارقة
29 يناير 2023 18:15

الشارقة (الاتحاد)
اختتمت اليوم، المرحلة الثالثة من طواف الشارقة الدولي الثامن للدراجات، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفاز الأوزبكي رودولف بالمرحلة ليحرز الذهبية، وتلاه محسن الكوراجي من فريق الشعفار جميرا متصدر الترتيب العام للطواف، وجاء في المركز الثالث ميكيل يوب من فريق ترينجانو.
شهد سباق المرحلة الثالثة وشارك في تتويج الفائزين، يوسف المزروعي ممثل والي منطقة وادي الحلو، وعبدالله البلوشي مدير فرع مصرف الشارقة الإسلامي بالفجيرة، وعلي الكندي ممثل غرفة تجارة وصناعة الشارقة بكلباء، وخليفة الجابري نائب رئيس الاتحاد العماني للدراجات، وأمين عبدالله عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات وعلي عبيد المراشدة مدير الألعاب الرياضية بنادي كلباء.
وجاء في المركز الأول رودولف ريمخي من فريق ألماتي، وحصل على الميدالية الذهبية، وفي المركز الثاني محسن الكوراجي من فريق الشعفار جميرا، وحصل على الميدالية الفضية، وفي الثالث ميكيل يوب من فريق تيرنجانو وحصل على الميدالية البرونزية.
أما بالنسبة لقصمان التميز، فقد حصل محسن الكوراجي من فريق الشعفار جميرا على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، ونال نسيم السعيدي من فريق شرطة دبي القميص الأخضر لصاحب أفضل نقاط بمعدل السرعة برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بينما فاز أيمن شيدي من فريق ترينجانو بالقميص الأحمر لبطل صعود المرتفعات برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وفاز رودولف ريمخي من فريق ألماتي بالقميص الأبيض لصاحب أفضل زمن في الترتيب العام للشباب، برعاية مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وفاز جابر المنصوري من منتخب الإمارات بقميص علم الإمارات لصاحب أفضل زمن للترتيب العام لفئة المواطنين برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

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