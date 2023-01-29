ويبر العلاج الجديد لأزمات هيرتا برلين

برلين(د ب أ)

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، أن بنيامين ويبر مدير أكاديمية الشباب السابق، سيتولى منصب المدير الرياضي بالنادي عقب إقالة فريدي بوبيتش.

ويتواجد هيرتا برلين في المراكز المهددة بالهبوط بعد خسارته خامس مباراة ديربي على التوالي أمام يونيون برلين. وفاز يونيون 2 / صفر على هيرتا أمس السبت، وهو ما دفع مجلس إدارة النادي لإقالة المدير الرياضي بوبيتش. وقال ويبر، الذي استقال من منصبه كمدير لأكاديمية الشباب قبل أقل من عام: «لم أتوقع أن أعود للنادي بهذه السرعة».

وأضاف: «الأمر أشبه بالعودة للمنزل. أنا متحمس للبدء». ويضع ويبر «42 عاماً»، الذي تولى عدة مناصب في هيرتا لمدة 18 عاماً، عينه على نهاية فترة الانتقالات الشتوية يوم الثلاثاء المقبل. وقال في مؤتمر صحفي: «بالطبع يجب أن نرى ما الذي يمكننا فعله».

وقال كاي برنشتاين رئيس نادي هيرتا برلين، إن ساندرو شوارتز، المدير الفني لا يجب أن يخشى الرحيل من منصبه بعد إقالة بوبيتش.

وقال في المؤتمر الصحفي: «عبرت عن دعمنا للجهاز الفني بنسبة 100%". وتواجد بوبيتش 51 عاماً مع هيرتا منذ عام 2021».

وقال برنشتاين، إن إقالة بوبيتش لم تكن رد فعل سريع على خسارة الديربي، ولكنه قرار «مدروس»، وتم اتخاذه بغض النظر عن نتيجة المباراة.