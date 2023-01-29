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ميلان يسقط في كمين ساسولو

ميلان يسقط في كمين ساسولو
29 يناير 2023 18:01

روما (د ب أ)

فاز فريق ساسولو يفوز على مضيفه ميلان 5 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي، ليتوقف رصيد ميلان عند 38 نقطة في المركز الرابع فيما رفع ساسولو رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ16
وسجل أهداف ساسولو جريجوري ديفريل في الدقيقة 19 وديفيد فراتسي في الدقيقة 22 ودومينيكو بيراردي في الدقيقة 30 وأرماند لوريونت في الدقيقة 47 من ركلة جزاء وماتيو هنريك في الدقيقة 79.
في المقابل سجل هدفي ميلان أوليفييه جيرو وديفوك أوريجي في الدقيقتين 24 و81.

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وهي الخسارة المذلة الثالثة توالياً لميلان بعد الأولى امام غريمه وجاره إنتر صفر-3 في الكأس السوبر المحلية في العاصمة الرياض، ثم أمام مضيفه لاتسيو برباعية نظيفة في المرحلة التاسعة عشرة.
كما هي المباراة السادسة توالياً التي يفشل فيها النادي اللومباردي في تحقيق الفوز في مختلف المسابقات، بينها خسارة أمام تورينو صفر-1 بعد التمديد في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، وهو الذي كان يمني النفس بالعودة الى سكة الانتصارات لإنعاش آماله الضئيلة في الدفاع عن اللقب.
وبات ميلان مهددا بالتراجع الى المركز السادس في حال فوز لاتسيو على ضيفه فيورنتينا، وروما على مضيفه نابولي المتصدر لاحقاً، علماً أن الاخير يملك فرصة توسيع الفارق الى 15 نقطة عن رجال المدرب ستيفانو بيولي في حال تغلبه على فريق العاصمة والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
وجاءت الخسارة قبل قمتين ساخنتين لميلان، الأولى امام جاره إنتر الأحد المقبل في الدوري، والثانية أمام توتنهام الإنجليزي في 14 فبراير المقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال اوروبا، وقبلها سيستضيف تورينو في الدوري في العاشر من الشهر المقبل.

ميلان
ساسولو
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