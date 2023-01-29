بوبيتش يدفع ثمن انهيار هيرتا برلين

برلين (د ب أ)

قال فيليكس ماجات المدير الفني السابق لفريق هيرتا برلين، إن هناك "خطأ ما" في جوهر الفريق الألماني ويعتقد أن إقالة فريدي بوبيتش يرجع جزئياً لرفضه استبعاد الانضمام للاتحاد الألماني لكرة القدم.

ويتواجد هيرتا برلين في المراكز المهددة بالهبوط بعد خسارته خامس مباراة ديربي على التوالي أمام يونيون برلين. وفاز يونيون 2 / صفر على هيرتا أمس السبت، وهو ما دفع مجلس إدارة النادي لإقالة المدير الرياضي بوبيتش.

وتم ترشيح بوبيتش ليحل محل أوليفر بيرهوف كمدير للمنتخب الألماني ولكن المنصب ذهب إلى رودي فولر.

وقال ماجات، الذي أنقذ هيرتا برلين من الهبوط في الموسم الماضي بعقد قصير الأمد، لقناة "بيلد" اليوم الأحد: "أعتقد أنه بالفعل واجه مشاكل لعدم إعلانه بشكل واضح أنه يعمل في هيرتا، ولكنه تغزل قليلاً في الاتحاد الألماني". وأضاف: "انتقدت بالفعل النادي بعد أن نجحت في إنقاذ الفريق من خلال قولي إن هناك خطأ ما في برلين، لم أشعر بأي دعم في معركة تفادي الهبوط الصعبة".

كما تسبب جدال في قاعة مجلس الإدارة بين المستثمر لارس فيندهورست وآخرين، في خلافات داخل النادي، ولم يكن بوبيتش قادراً على جلب صفقات من العيار الثقيل.

وقال ماجات: "الملايين التي جاءت من المستثمر أزعجت النادي بأكمله".

ويفكر يونيون، الذي يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب رغم أنه يملك موارد أقل من هيرتا، بشكل أكبر لاسيما وأن وسائل الإعلام ربطت اسم النادي بالتعاقد مع لاعب خط وسط ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق إيسكو.

وأصبح إيسكو لاعباً حراً بعدما ترك إشبيلية، ولم ينف يونيون اهتمامه، رغم أن الأمر قد يكون مجرد مزحة. وكتب كريستوفر تريميل، قائد يونيون، على "إنستجرام" :"الانتصار من أجلك إيسكو". ورد إيسكو برمز تعبيري يشير إلى القوة. وبعدها كتب تيمو باومجارتل، زميل تريميل بالفريق :" إنه قادم".