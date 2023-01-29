فابريس يستعيد صدارة دوري الكريكيت

دبي (الاتحاد)

عادت الإثارة من جديد لمنافسات دوري «تي 20» الإماراتي للكريكيت، بعد يومين من التوقف الاضطراري بسبب تواصل هطول الأمطار على ملاعب البطولة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، ومع عودة المنافسات التي شهدت حماساً كبيراً، سواء من جانب الفرق المشاركة، أو من جانب الجماهير المتلهفة على متابعة المنافسات من المدرجات، أو من خلال البث التلفزيوني الممتد عبر العالم، حيث تحظى البطولة بمتابعة قياسية فاقت مئات الملايين من عشاق الكريكيت.

وكان فريق ديزيرت فابريس حقق فوزاً مثيراً على كابيتالز باستاد دبي الدولي، في المباراة التي استعاد من خلالها الصدارة من جديد في جدول النقاط.

ومن المقرر أن تستأنف المباريات الليلة باستاد الشارقة الدولي للكريكيت، ضمن منافسات الدور التمهيدي للبطولة الذي اقترب من نهايته، والذي تعد مبارياته مهمة من أجل الفرق التي تسعى للوصول للمربع الذهبي في النسخة الأولى من الدوري الإماراتي للكريكيت، الذي يحظى برعاية كبيرة ومهمة من قبل مجموعة موانئ دبي العالمية، التي فازت بحق الرعاية الرئيسية للبطولة لمدة خمس سنوات تحمل خلالها البطولة اسم بطولة مواني دبي العالمية، كما تحظى النسخة الأولى أيضاً برعاية عدد من الشركات والمؤسسات العالمية التي تعتمد على رياضة الكريكيت مصدراً مهماً للترويج لها، خاصة على مستوى القارية الآسيوية.

يذكر أن النسخة الافتتاحية من بطولة موانئ دبي العالمية T20، التي تستمر منافساها حتى 12 فبراير المقبل، تضم 6 فرق هي فرسان أبوظبي وأفاعي الصحراء ودبي كابيتالز وجلف جاينتس وماي إيمارتس والشارقة ووريرس.

من جانبه، قال عبد الله بن دميثان الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية: «يسر موانئ دبي العالمية أن تؤكد شراكتنا في بطولة موانئ دبي العالمية للدوري العالمي T20 للكريكيت لأهمية الحدث الذي يحظى بمتابعة جماهيرية استثنائية عبر العالم، خاصة أن الحدث ينظم في الإمارات، ونتمنى لمنظمي البطولة والفرق واللاعبين والمشجعين بطولة ممتعة».