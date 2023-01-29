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عقوبات سعودية على الهلال والاتحاد والنصر بسبب «السوبر»

عقوبات سعودية على الهلال والاتحاد والنصر بسبب «السوبر»
29 يناير 2023 16:20

الرياض (د ب أ)

فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال ضد نادي الهلال لخروج الجماهير عن النص خلال المواجهة أمام الفيحاء في كأس السوبر السعودي. 

وبحسب البيان المنشور عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم فإن العقوبة جاءت نظراً لإلقاء جماهير الهلال قوارير المياه من المدرجات الأمر الذي تسبب في إصابة أحد مسؤولي المباراة أمام الفيحاء. وانتهت المباراة بفوز الفيحاء على الهلال بهدف نظيف في المربع الذهبي لكأس السوبر السعودي يوم الخميس الماضي. 

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كما قررت لجنة الانضباط فرض عقوبة بحق ثنائي النصر نواف بوشل وعبد المجيد الصليهم، لغيابهما عن لقاء وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة بعد نهاية المباراة أمام الاتحاد في المربع الذهبي لكأس السوبر السعودي. 

كما ألزمت اللجنة بوشل والصليهم بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، لكل منهما لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم. 

ولم يفلت نادي الاتحاد من العقاب، حيث جرى تغريمه عشرة آلاف ريال بسبب تأخر لاعبيه في الدخول إلى أرضية الملعب، الأمر الذي تسبب في تأخر بداية شوطي المباراة أمام النصر.

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