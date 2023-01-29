الإثنين 30 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ديوكوفيتش يضرب كل العصافير بحجر أستراليا

ديوكوفيتش يضرب كل العصافير بحجر أستراليا
30 يناير 2023 02:37

ملبورن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
تسيتسيباس: هذا اللاعب هو الأعظم في تاريخ التنس
«الصدارة العالمية» هدف سابالينكا

توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة العاشرة في تاريخ عندما تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-3 و7-6 (7-4) و7-6 (7-5) الأحد في المباراة النهائية في مليورن.
وحقق ديوكوفيتش اللقب الـ22 في الجراند سلام، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم الإسباني رافايل نادال، الذي جرد من لقب البطولة الأسترالية هذا العام، كما استعاد صدارة التصنيف العالمي من الإسباني الآخر كارلوس ألكاراز الغائب عن النسخة الحالية بسبب الإصابة.
وهو الفوز العاشر لديوكوفيتش في 10 مباريات نهائية في ملبورن والـ22 في 33 مباراة نهائية في البطولات الأربع الكبرى.
في المقابل، فشل تسيتسيباس في الظفر بأول القاب الكبرى للمرة الثانية في مسيرته، بعد الأولى عندما خسر أمام ديوكوفيتش بالذات في رولان جاروس عام 2021.
وانهار ديوكوفيتش بالدموع معانقاً والدته في المدرجات، ثم على كرسيه على أرضية الملعب متأثراً بمعاناته العام الماضي، عندما تم ترحيله لرفضه تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.
ونجح ديوكوفيتش في كسر إرسال تسيتسيباس في الشوط الرابع وتقدم 3-1 ثم 4-1 و5-2 قبل ان يحسمها في صالحه 6-3 في 36 دقيقة.
وحصل تسيتسيباس على كرة لكسر إرسال ديوكوفيتش للمرة الأولى، وحسم المجموعة الثانية في صالحه في الشوط العاشر، لكن الصربي أنقذها وكسب نقطتين أخريين فارضاً التعادل 5-5 ثم 6-6، وبالتالي الاحتكام إلى شوط فاصل استهله الصربي بقوة وتقدم 4-1، قبل أن يعود اليوناني ويدرك التعادل 4-4 وسنحت له فرصة التقدم، لكنه أهدرها فكسب ديوكوفيتش ثلاث نقاط متتالية وحسمه في صالحه 7-4 ومن ثم المجموعة الثانية 7-6 في 70 دقيقة.
وحصل تسيتسيباس على فرصتين لكسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط الأول للمجموعة الثالثة، فأهدر الأولى ونجح في الثانية وتقدم 1-صفر.
لكن ديوكوفيتش رد مباشرة في الثاني مدركاً التعادل، الذي استمر حتى الشوط الثاني عشر 6-6 ليحتكم اللاعبان مجدداً إلى شوط فاصل، كانت الكلمة الأخيرة فيه مرة أخرى للصربي، الذي تقدم 5-صفر قبل أن يكسبه 7-5، وأنهى المجموعة في صالحه 7-6 في 70 دقيقة وبالتالي المباراة.
م م

ديوكوفيتش
نادال
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
ويمبلدون
آخر الأخبار
الجيش الكوري الجنوبي يطلق النيران بالخطأ قرب كوريا الشمالية
عربي ودولي
الجيش الكوري الجنوبي يطلق النيران بالخطأ قرب كوريا الشمالية
اليوم 07:51
الهواتف القديمة تعود إلى الساحة
دنيا
الهواتف القديمة تعود إلى الساحة
اليوم 07:45
3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية!
دنيا
3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية!
اليوم 07:43
قتلى في هجوم على مطعم بالمكسيك
عربي ودولي
قتلى في هجوم على مطعم بالمكسيك
اليوم 07:36
زلزال
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شينجيانج في الصين
اليوم 07:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©