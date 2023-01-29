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«كاحل» إريكسن تحت الفحص

«كاحل» إريكسن تحت الفحص
29 يناير 2023 15:43

لندن (د ب أ)

يخضع لاعب الوسط الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن لفحص طبي، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال المباراة التي فاز فيها فريقه مانشستر يونايتد على ضيفه ريدينج 3 /1 بكأس الاتحاد الإنجليزي. 

وتعرض إريكسن لكدمة في الكاحل في بداية الشوط الثاني بعد تدخل من أندي كارول مهاجم ريدينج، والذي تعرض للطرد لحصوله على إنذارين. 

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وبعد المباراة أظهرت لقطات جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إريكسن وهو يعرج على قدمه. 

وقال الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر في مؤتمر صحفي "من الصعب دائماً الحديث عن حجم الإصابة بعد المباراة مباشرة".
وأضاف "لكنها مشكلة في الكاحل، سنرى تشخيص الإصابة، لذا يتطلب الأمر 24 ساعة على الأقل قبل أن نعرف حجمها".

كريستيان إريكسن
مانشستر يونايتد
كأس الاتحاد الإنجليزي
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