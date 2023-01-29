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«صانع الألعاب» مشكلة «الملك»!

«صانع الألعاب» مشكلة «الملك»!
29 يناير 2023 15:30

 
علي معالي (دبي)

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يعاني الشارقة من مشكلة غياب «صانع الألعاب» أو صاحب التمريرات الحاسمة، رغم وجود لاعب كبير بحجم البوسني بيانيتش الذي توقع الكثيرون أن يسد فراغ البرازيلي إيجور كورونادو.
يأتي الغيني عثمان كمارا في «صدارة الصانعين»، وله 3 تمريرات حاسمة، وتبعه الإسباني باكو ألكاسير، والبرازيلي كايو لوكاس، ومواطنه لوان بيريرا وبيانيتش برصيد «تمريرتين».
وللمقارنة فإن الموسم الذهبي للفريق «2018- 2019»، شهد تصدر إيجور بـ 9 تمريرات حاسمة، إضافة إلى إحرازه 17 هدفاً، وهو مؤشر يوضح وقتها مدى تأثير اللاعب الذي يدافع حالياً عن ألوان فريق الاتحاد السعودي.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
ميراليم بيانيتش
إيجور كورنادو
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